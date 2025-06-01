تحذيرات برتغالية لبورتو من خطورة الأهلي في كأس العالم.. إعرف التفاصيل

ألقت عدة صحيفة برتغالية الضوء على التحدى المرتقب الذي ينتظر نادي بورتو البرتغالى في كأس العالم للأندية 2025، محذرة من خطورة النادى الأهلي بعد تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًا للفريق.

الأهلي في المجموعة الاولى

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو مع بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي.

وأكدت صحيفة ” desporto.sapo ” البرتغالية، في تقرير لها تحت عنوان: “احذر يا بورتو.. خوسيه ريفيرو يتولى قيادة الأهلي”، إن الفريق القاهري سيكون منافسًا شرسًا بعد التغييرات الأخيرة التي طرأت على جهازه الفني.

ريبيرو

وكشف التقرير، أن ريبيرو، الذي وقع عقدًا لمدة عامين مع الأهلي، يمتلك سجلًا تدريبيًا مميزًا، حيث خاض تجارب ناجحة في فنلندا وجنوب أفريقيا، أبرزها مع فريق أورلاندو بايرتس، الذي توج معه بعدة بطولات خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

جاء تكليف ريبيرو بعد أيام من تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ 45 في تاريخه، خلفًا للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل عن الفريق في أبريل الماضي عقب الخسارة من ماميلودي صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و يواجه الأهلي نظيره بورتو في الجولة الثالثة من الدور الأول يوم 23 يونيو على ملعب إيست روثرفورد

ويعتبر النادي الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا، برصيد 12 لقبًا، ويسعى لتحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية في النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025.