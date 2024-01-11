تحدٍ كبير أمام الأخضر السعودي والعنابي القطري والأبيض الإماراتي في حضرة الساموراي الياباني والشمشون الكوري الجنوبي بمنافسات كأس أمم آسيا

نحن على موعد مع منافسات شرسة في بطولة كأس آسيا والمقامة بقطر في ظل تواجد العديد من المنتخبات القوية وعلى رأسها الساموراي الياباني والشمشون الكوري الجنوبي والأخضر السعودي والعنابي القطري وغيرها الكثير من المنتخبات القوية.

صورة كأس آسيا-المصدر: موقع العربية

ويتواجد 10 منتخبات عربية تنافس في تلك البطولة الآسيوية من إجمالي 24 فريق متواجد بالبطولة وهم “السعودية، قطر، الإمارات، سوريا، فلسطين، عمان، لبنان، العراق، الأردن ومنتخب البحرين.

يذكر أن المنتخب الكويتي يغيب عن البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، بالرغم من تتويج الأزرق الكويتي باللقب كأول منتخب عربي خلال نسخة عام 1980.

ويتوقع الكثيرون بأن منتخبي الساموراي الياباني والشمشون الكوري الجنوبي هم الأوفر حظًا للتتويج بلقب البطولة الآسيوية، إلا أنهم سوف يجدون تحديات كبيرة في ظل تألق بعض المنتخبات العربية وعلى رأسهم منتخبات السعودية والإمارات وقطر.

وقد قامت صفحة الكرة اليابانية عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” بنشر الجوائز الخمالية للنسخة الحالية من بطولة الأمم الأسيوية، حيث سيحصد المنتخب البطل 5 مليون دولار، بينما سيحصد المنتخب الوصيف 3 مليون دولار.

الجوائز المالية في كاس اسيا 2023 💵 💵: البطل : 5 مليون دولار 💵💵💵💵💵

الوصيف : 3 مليون دولار 💵💵💵

التاهل لنصف النهائي : مليون دولار 💵

المشاركة في البطولة : 200000 الف دولار 💵 pic.twitter.com/qRWO9wHD0p — الكرة اليابانية🇯🇵 (@JLeagueArab) January 11, 2024

ويتواجد المنتخب السعودي على قمة المنتخبات العربية المتوجة بتلك اللقب الآسيوي في 3 مناسبات من قبل، كما قد تمكن الأخضر السعودي في الوصول إلى المباراة النهائية في 3 مناسبات أخرى ولكنه فشل في تحقيق اللقب، بينما يعد المنتخب الياباني هو أكثر المنتخبات داخل القارة الآسيوية تتويجًا باللقب خلال 4 مناسبات.

مجموعة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من منافسات البطولة الآسيوية، والتي تضم المنتخبات التالية:

تايلاند.

قرغيزستان.

عمان.

وسيواجه المنتخب السعودي في أولى مباريات دور المجموعات منتخب عمان يوم الثلاثاء القادم الموافق السادس عشر من شهر يناير لعام 2024، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي عاصمة الإمارات.

غــــدًا

الأخضر يدشن تدريباته في أكاديمية أسباير استعدادًا لكأس آسيا 2023 — التفاصيل 📝⬇️

🔗 https://t.co/EDl5zzTf9P . #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/Uo2pd9iji9 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 11, 2024

مجموعة المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا

أما المنتخب القطري “المستضيف للبطولة” فهو يتواجد بالمجموعة الأولى والتي تضم المنتخبات التالية:

الصين.

طاجيكستان.

لبنان.

يفتتح المنتخب القطري منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية بصفته البلد المستضيف للبطولة حينما يواجه المنتخب اللبناني يوم الجمعة الموافق 12 يناير لعام 2024، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة تلك المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مجموعة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس آسيا

بينما يتواجد الأبيض الإماراتي في المجموعة الثالثة من منافسات البطولة، والتي تضم المنتخبات التالية:

إيران.

هونغ كونغ.

فلسطين.

وسيخوض المنتخب الإماراتي أولى مبارياته بمنافسات البطولة الأسيوية عندما يواجه منتخب هونغ كونغ يوم الأحد القادم الموافق الرابع عشر من شهر يناير لعام 2024.

وستنطلق صافرة تلك المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، السادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.