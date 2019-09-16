تحديد موعد مباراة الإياب بين الهلال وانيمبا القادمة – العودة

أعلن نادي الهلال السوداني عن موعد مباراة الإياب القادمة بينه وبين فريق انيمبا بطل نيجيريا في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث صدر بيان رسمي عن العملاق السوداني، يؤكد من خلاله أن موعد مباراة الهلال وانيمبا الإياب سيكون يوم 29 من سبتمبر 2019 الجاري على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان بالسودان، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بنيجيريا، قد شهدت التعادل بدون أهداف، وهي نتيجة جيدة للهلال السوداني.







هذا وتنتظر إدارة نادي الهلال حضور جماهيري مكثف خلال مباراة الهلال وانيمبا العودة في دوري أبطال أفريقيا، لدعم ومؤازرة نجوم الأزرق لتحقيق التأهل لدور المجموعات، سوف يغيب عن مباراة الإياب القادمة، نجم هجوم الهلال، والموهبة السودانية الكبيرة، نزار حامد بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، هذا وقد تقدم نزار حامد باعتذار لكل جماهير الهلال بعد حصوله على تلك البطاقة.

هذا ومن المرتقب أن تكون مباراة الهلال وانيمبا الإياب منقولة على قناة فضائية مفتوحة، حيث لا تذيع قنوات بين سبورت مباريات الأدوار التمهيدية من البطولة الأفريقية، ومن المنتظر أن تكون مباراة الهلال القادمة في أفريقيا منقولة على قناة نادي الهلال الفضائية.