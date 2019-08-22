تحديد ملعب مباراة السعودية واليمن القادمة في تصفيات مونديال 2022

تم الإعلان رسميا عن مكان وملعب مباراة السعودية واليمن القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 وموعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات المونديال، حيث يلتقي منتخب السعودية الأول مع نظيره منتخب اليمن في العاشر من سبتمبر 2019، ولقاء الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، وتضم تلك المجموعة منتخبات السعودية واليمن وأوزبكستان وفلسطين وسنغافورة، يتأهل مباشرة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال بطل المجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثمانية.

مكان وملعب مباراة السعودية واليمن القادمة في تصفيات مونديال 2022

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتمد ملعب البحرين الوطني بالمنامة، ليكون مكان وملعب مباراة السعودية واليمن القادمة في تصفيات المونديال، وتلك المباراة هي مباراة المنتخب اليمني، الذي من المرتقب أن يلعب مبارياته القادمة في تصفيات كأس العالم بالمنامة، سوف تكون المباراة القادمة هي المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني للمنتخب السعودي الجديد الفرنسي هيرفي رينار، والذي تعقد عليه الجماهير السعودية آمال عريضة.

موعد مباراة السعودية واليمن القادمة في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء قناة bein sports الناقل لكل مباريات تصفيات كأس العالم، يدخل المنتخب السعودي في معسكر تدريبي داخلي، يتخلله مباراة ودية ضد المنتخب المالي، موعد مباراة السعودية واليمن يوم 10 سبتمبر 2019 عند الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.