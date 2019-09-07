تحديد طاقم حكام مباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم







أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في بداية مشوار الأبيض في تصفيات مونديال 2022، طاقم تحكيم مباراة الإمارات وماليزيا هو طاقم تحكيم دولي ياباني بقيادة حكم الساحة هيرويوكي كيمورا، ويساعده مواطنيه أوشي شينجي مساعد أول، نيشا هاشي مساعد ثاني، وتوجو مينيرو حكم رابع، مقيم الحكام من الصين وهو ليو تيجوين، بينما سيكون مراقب تلك المباراة الهامة هو جانج هوكوانج.







مباراة الإمارات وماليزيا

تقام مباراة الإمارات وماليزيا يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 سبتمبر 2019، وهي في الجولة الثانية من مباريات تلك المجموعة مجموعة المنتخب الإماراتي، ولكنها الاولى للأبيض في مشوار التصفيات، ويحل في تلك المباراة الأبيض ضيفا على نظيره الماليزي، حيث تقام المباراة على ملعب بوكيت جليل بالعاصمة كوالالمبور.







من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وماليزيا مباشرة هي قنوات أبوظبي الرياضية، هذا ويبحث الأبيض الإماراتي في تلك المباراة عن العودة للإمارات بالنقاط الثلاثة، موعد المباراة يوم الثلاثاء القادم سيكون عند الساعة 4.45 مساء بتوقيت الإمارات، 3.45 مساء بتوقيت السعودية، بالتوفيق للأبيض.