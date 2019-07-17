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تحديد المركز الثالث.. اعرف موعد مباراة تونس ضد نيجيريا كأس أمم أفريقيا 2019 بتوقيت مصر

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
تحديد المركز الثالث.. اعرف موعد مباراة تونس ضد نيجيريا كأس أمم أفريقيا 2019 بتوقيت مصر
موعد مباراة تونس اليوم

تونس ضد نيجيريا لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام حالياً في مصر، جديراً بالذكر أن منتخب السنغال استطاع التأهل رسمياً إلى نهائي أمم أفريقيا على حساب نظيره تونس بعد الفوز بهدف دون مقابل، وقد تأهل المنتخب الجزائري على حساب نيجيريا بهدف قاتل للنجم رياض محرز، لينحصر لقب كأس أمم أفريقيا بين السنغال والجزائر اللقاء الذي سوف يُقام يوم الجمعة القادمة الموافق 19 يوليو 2019.

موعد مباراة تونس ونيجيريا

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة تونس ضد نيجيريا لتحديد من هو صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا الحالية 2019، ومن المُقرر أن تُقام مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS MAX HD1 بالإضافة لتايم سبورت الأرضية.

المباراةالمناسبةالموعدالقنوات الناقلة
تونس ضد نيجيريامباراة تحديد المركز الثالث21:00 بتوقيت مصر

22:00 بتوقيت السعودية

beIN SPORTS MAX HD1

تايم سبورت الأرضية

وسوف تُقام المباراة على ملعب السلام الدولي، على أن يكون حكم اللقاء هو الحكم المصري جهاد جريشه وفق ما أعلن الإتحاد الإفريقي.

تونس ضد نيجيريا

يُعد المنتخب النيجيري هو الأكثر تتويجاً بالمركز الثالث بنحو 7 مرات، أخرها كانت أمام الجزائر عام 2010، بينما المنتخب التونسي في لقاء اليوم يبحث عن المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة تونس ونيجيريا فور نهايتها، وسوف يُقام مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال يوم الجمعة القادمة.

عن الكاتب

عبد العزيز علي

كاتب لدى موقع نجوم مصرية، أهوى كتابة شتى المقالات وخصوصاً الرياضية، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الزقازيق، أبرز هوايتي الألعاب الأونلاين ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية.

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