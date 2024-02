تحديات نيكو ويليامز في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا “بين اللعنة والتطلع للتعافي”

نيكو ويليامز، اللاعب الدولي البارز، يواجه تحديات كبيرة في رحلته في نصف نهائي الكأس، حيث يبدو أن اللعنة تطارده بشكل متكرر.

BILBAO, SPAIN - JANUARY 22: Nico Williams of Athletic Club looks on during the LaLiga Santander match between Athletic Club and Real Madrid CF at San Mames Stadium on January 22, 2023 in Bilbao, Spain. (Photo by Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images)

في ظل تأهله إلى دور نصف النهائي، يظهر وجود تحديات ترافق نيكو وتجعله يواجه صعوبات في المشاركة بشكل كامل، تم استبعاده من التشكيلة بسبب غيابه عن التدريبات، وسافر إلى مدريد وسط تكتم وعدم وجود صور لتدريباته.

تكررت الإصابات في ثلاث مباريات متتالية من نصف نهائي الكأس، حيث شارك مصاب في مواجهات مع فالنسيا وأوساسونا وأتلتيكو، يعود ذلك إلى موسم 21-22، حيث تعذر عليه المشاركة في مباراة الذهاب بسبب إصابة عضلية، وشارك في المباراة الإياب، وفي الموسم الماضي، وجد نفسه في بامبلونا يعاني من التواء في الركبة، ورغم مشاركته كبديل في الشوط الثاني، إلا أنه تم استبداله في الوقت الضائع.

تحاول إدارة فريق أتليتك بلباو التغلب على هذه التحديات، حيث يعمل الجهاز الطبي بجد لضمان جاهزية نيكو لمباراة الإياب خلال 21 يوما في سان ماميس، في هذه الفترة، سيخوض الفريق مباريات الدوري أمام ألميريا وجيرونا وبيتيس، حيث يأمل الفريق في التفوق دون نجمه الدولي.

نيكو ويليامز يبقى مصدر إلهام للجماهير والفريق على حد سواء، ورغم التحديات، يظل هناك تفاؤل بأن يعود نيكو بقوة ليكون قائدا في مباريات الكأس ويتغلب على اللعنة التي تحاصره.