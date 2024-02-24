تحت شعار استعادة أمجاد الماضي، تسريب قميص برشلونة لموسم 2024 – 2025

أظهر تسريب حديث قميص برشلونة للموسم المقبل 2024 – 2025 والذي يذكرنا بالفترة الذهبية لنادي برشلونة والتي تمكن فيها من تحقيق الثلاثية التاريخية وبحسب التسريبات فإن ذلك القميص يأتي بمناسبة الذكرى الـ 125 على تأسيس نادي برشلونة، ونُشرت بعض التسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت صور مسربة للقميص الجديد الذي يزعم بأنه سيكون القميص الخاص بالنادي الكتالوني خلال الموسم المقبل ويظهر ذلك القميص باللونين الأزرق والأحمر فقط حيث أن الجانب الأيمن سيكون كله باللون الأحمر وكذلك الجانب الآخر الذي سيكون كله باللون الأزرق ويذكر ذلك القميص المشجعين بفترة برشلونة الذهبية خلال عام 2009 والتي تمكن فيها النادي من فرض سيطرته على القارة الأوروبية وتمكن من الفوز بثلاثية الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في ثلاثية تاريخية لم تتكرر قريبا حيث كان النادي يعيش إحدى أفضل فتراته تاريخيا إن لم تكن تلك الفترة الأفضل على الإطلاق حيث شهد النادي في تلك الفترة تواجد كل من رونالدينيو وميسي وكارليس بويول والثنائي أنيستا وتشافي هرنانديز وكانت تلك الفترة إحدى أبرز الفترات الذهبية للنادي الكتالوني ويتفاءل مشجعو الفريق بتلك الفترة وبكل ما يتعلق بها، يذكر بأن تلك الفترة كانت تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يتولى حاليا تدريب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسرب حساب “fcbarcelonacollection” صور القميص المزعوم للنادي الكتالوني والذي ستكون الشركة الراعية له هي شركة سبوتيفاي التي تتولى حقوق رعاية نادي برشلونة حاليا و ستطرأ عدة تغييرات على القميس بخلاف الألوان حيث أن الشعار سيكون الشعار القديم لنادي برشلونة وستظهر شركة نايكي شعارها بطريقة أخرى آخر خلافا لما نراه حاليا حيث سيظهر شعار شركة نايكي القديم بدلا من الشعار الحديث الحالي ولن تتواجد في القميص أي نقوشات مميزة، وأظهرت التسريبات أيضاً بعض صور القميص على منصة تويتر، يذكر بقى نادي برشلونة كان قد تأسس في عام 1899 وسيحتفل بمرور 125 عاما على تأسيس النادي الموسم المقبل، يذكر أن النادي الكتالوني كان قد حقق في مسيرته 27 لقب دوري إسباني 31 كأس ملك إسبانيا وتمكن من الفوز بلقب السوبر الأسباني 14 مرة كما أن له خمسة كؤوس اوروبية حقق آخرها عام 2015 غير تحت قيادة ثلاثي الرعب ميسي وسواريز ونيمار.

https://x.com/memorabilia1899/status/1761096900852265123?s=20

يذكر بأن نادي برشلونة يحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن نادي جيرونا الوصيف و بفارق ثلاثة نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي اتليتيكو مدريد، يذكر بأن الفريق الكتالوني كان قد تعادل مؤخرا في بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي نابولي الإيطالي بهدف لمثله وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا وسيكون لقاء الاياب في وقت لاحق الأسبوع المقبل، يمر نادي برشلونة حاليا بفترة حرجة حيث إنه سينفصل عن مدربه تشافي هرنانديز بنهاية الموسم وذلك بحسب ما أعلنه نادي الكتروني في وقت سابق من هذا الشهر حيث أن المدرب تشافي هيرنانديز سيرحل بنهاية هذا الموسم ولم يتمكن النادي الكتالوني من تحقيق أي لقب حتى الآن هذا الموسم وكان نادي برشلونة تحت قيادة تشافي قد حقق لقب الدوري الأسباني الموسم الماضي ولم يتمكن من الفوز بأية ألقاب أخرى.