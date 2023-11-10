تتويج نجوم الهلال بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي لشهر أكتوبر: تألق وتفوق يشعل المنافسة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تسليم جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر في موسم 2023/24 لنجوم فريق الهلال قبل انطلاق مباراتهم أمام التعاون في الجولة الـ13 من المسابقة، وقد حقق الهلال تفوقاً كبيراً في جوائز الأفضلية خلال شهر أكتوبر في الدوري السعودي.

مدرب الهلال جيسوس، والنجم سافيتش وحارس مرمى الهلال ياسين بونو—المصدر: حساب دوري روشن السعودي على تويتر

تم تتويج المدرب البرتغالي خورخي جيسوس بجائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في تحقيق النتائج الإيجابية لفريق الهلال، فقد قاد جيسوس الفريق بنجاح خلال شهر أكتوبر، حيث حقق العديد من الانتصارات والأداء المتميز في المباريات.

بالإضافة إلى ذلك، فاز الصربي ميلينكوفيتش سافيتش بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، وذلك بناءً على أدائه المتميز وتألقه خلال المباريات التي خاضها في الدوري السعودي، سافيتش قدم أداءً استثنائياً وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز لفريق الهلال في مبارياته.

وتسلم الحارس المغربي ياسين بونو جائزة أفضل حارس مرمى في شهر أكتوبر في دوري روشن، حيث تميز بأداء استثنائي وإبقاء شباكه نظيفة في جميع المباريات التي شارك فيها، قدم بونو أداءً متميزاً وكان له دور كبير في تحقيق فريق الهلال للفوز والحفاظ على نتائجه الإيجابية.

تأتي هذه الجوائز كتتويج للأداء المميز لنجوم الهلال خلال شهر أكتوبر في الدوري السعودي، وتعكس جودة الفريق وتفوقه في المنافسة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق النجاحات والنتائج المميزة.

أنهى الهلال موسمه بالفوز باللقب مرتين حين وصل للمباراة الـ13 دون خسارة ✅ الفريق هذا الموسم أنهى 12 جولة بلا هزيمة 🔵 #الهلال_التعاون | #yallaRSL pic.twitter.com/57Un5bsn1t — دوري روشن السعودي (@SPL) November 10, 2023

يستحق الهلال التهنئة على تحقيق هذه الجوائز الفردية، ويعكس ذلك تفوقهم في الدوري السعودي وقوتهم الفردية والجماعية، من المتوقع أن يكون لهذه الجوائز تأثير إيجابي على روح الفريق وتعزيز الثقة والتحفيز للاعبين والجهاز الفني لمواصلة الأداء المميز وتحقيق المزيد من النجاحات في المباريات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تأتي كجزء من اعتراف رابطة الدوري السعودي للمحترفين باللاعبين والمدربين المتميزين في الدوري، وتعد هذه الجوائز فرصة لتكريم اللاعبين الذين يساهمون بشكل فعال في تحقيق النجاحات وتعزيز مستوى المنافسة في الدوري.

بهذه النتائج المذهلة، يستعد فريق الهلال لمواصلة مشواره الناجح في الموسم الحالي، وتحقيق المزيد من الانتصارات والتفوق في المباريات المقبلة، وسيكون على المدرب واللاعبين الحفاظ على التركيز والعمل الجاد لمواصلة تحقيق النجاح وتحقيق أهداف الفريق في المنافسات المحلية والقارية.