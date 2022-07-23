تاو وميكيوسوني يشاركان في جزء من تدريبات الأهلي

عاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي من الإصابة التي لحقت به منذ أكثر من 40 يوماً، وبدأ تاو تدريجياً في الدخول للتدريبات بعد فترة الغياب الطويلة والخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف بعد إصابته في العضلة الأمامية، كما تعافى اللاعب ميكيوسوني اللاعب الموزمبيقي لاعب النادي الأهلي الذي غاب عن الفريق منذ فترة كبيرة بسبب إصابة في أربطة الركبة الداخلية.

مصادر تكشف مشاركة الثنائي في التدريبات

وأكدت عدد من المصادر أن اللاعبين تاو وميكيوسوني شاركا في جزء بسيط من تمرينات النادي الأهلي استعداداً للقاء الجونة القادم غداً الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، وكشفت المصادر أن مشاركة اللاعبين باتت قريبة بعد التعافي التام والعودة للتدريبات الجماعية بصورة تدريجية، ويعتبر قرار مشاركة التدريبات وموعد عودتهما إلى التشكيل في يد المدرب البرتغالي ريكاردو سوارس مدرب النادي الأهلي.

الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نادي الجونة في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي في تعويض النقاط المفقودة في المباريات الأخيرة التي لعبها في الدوري حيث تعرض للخسارة والتعادل في أخر أربع مباريات وحقق مكسب وحيد أمام فيوتشر، بينما خسر من نادي بيراميدز بثنائية نظيفة وخسر من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل سلبياً مع نادي الجونة في الجولة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا العام.