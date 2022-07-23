أخبار الرياضة

تاو وميكيوسوني يشاركان في جزء من تدريبات الأهلي

أحمد منصور

عاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي من الإصابة التي لحقت به منذ أكثر من 40 يوماً، وبدأ تاو تدريجياً في الدخول للتدريبات بعد فترة الغياب الطويلة والخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف بعد إصابته في العضلة الأمامية، كما تعافى اللاعب ميكيوسوني اللاعب الموزمبيقي لاعب النادي الأهلي الذي غاب عن الفريق منذ فترة كبيرة بسبب إصابة في أربطة الركبة الداخلية.

تاو وميكيوسوني يشاركان في جزء من تدريبات الأهلي

مصادر تكشف مشاركة الثنائي في التدريبات

وأكدت عدد من المصادر أن اللاعبين تاو وميكيوسوني شاركا في جزء بسيط من تمرينات النادي الأهلي استعداداً للقاء الجونة القادم غداً الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، وكشفت المصادر أن مشاركة اللاعبين باتت قريبة بعد التعافي التام والعودة للتدريبات الجماعية بصورة تدريجية، ويعتبر قرار مشاركة التدريبات وموعد عودتهما إلى التشكيل في يد المدرب البرتغالي ريكاردو سوارس مدرب النادي الأهلي.

المهدي سليمان يقترب من الرحيل عن نادي بيراميدز

مجلس إدارة سيراميكا كيلوباترا يطلب إبعاد الحكم محمود البنا عن مبارياته وحكمين أخرين

تاو وميكيوسوني يشاركان في جزء من تدريبات الأهلي

الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نادي الجونة في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي في تعويض النقاط المفقودة في المباريات الأخيرة التي لعبها في الدوري حيث تعرض للخسارة والتعادل في أخر أربع مباريات وحقق مكسب وحيد أمام فيوتشر، بينما خسر من نادي بيراميدز بثنائية نظيفة وخسر من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل سلبياً مع نادي الجونة في الجولة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا العام.

أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.