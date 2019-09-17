صرح فرانك لامبارد إن اللاعب الشاب تامي أبراهام سيحظى بفرصة في فريق تشيلسي الأول هذا الموسم 2019 ، بصرف النظر عن حظر انتقال على النادي.







تامي أبراهام هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

رفع تامي أبراهام رصيده إلى نحو سبعة أهداف في ثلاث مباريات بثلاثية في الفوز يوم السبت على الذئاب ، وهو ما جعله يتربع في صدارة جدول الهدافين ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.







و اضاف لامبارد إن اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 ربيعا يتجاوز كل التوقعات ، ويعتقد أن هذا المهاجم سيعطي أضافة كبيرة الى فريق البلوز هذا الموسم.

وفي حين صرح وقال مدرب تشيلسي “لم يكن لدي أي توقعات واضحة له ، بل حقيقة أنني أؤمن به وأثق به”.

“أعرف الكثير من الحظر ، مما أتاح للاعبين الشباب فرصًا محتملة ، ولكني شعرت أن الوقت مناسب لتامي لإتاحة الفرصة له في هذا النادي على أي حال ، بسبب الجودة التي يتمتع بها.







“أنا سعيد حقًا لأنه حقق أهدافه ، وأعتقد أن هناك المزيد في المستقبل. إنه في مكان جيد يتطلب منه الحفاظ عليه وتحسينه أكثر. أتمنى أن أرى ذلك بفضل عقليته”.

أما بالنسبة لإمكانية خسارة فريق إنجلترا على خدمات أبراهام في حال اختياره اللعب مع فريقه الام نيجيريا ، قال لامبارد: “هذا ليس سؤالًا بالنسبة لي. لقد وضع نفسه بين قوسين أمام إنجلترا من خلال تسجيله أفضل هداف في هذه المرحلة.

يحظي لامبارد و لأول مرة بإمكانية إدارة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ، بعد أن تمتع في المقابل بليلة رائعة كلاعب ، ويعتزم التحدث إلى فريقه حول تحديات و صعوبة اللعب في المنافسة.