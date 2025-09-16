تامر عبد الحميد يواصل اتهاماته ضد إدارة الزمالك: فضيحة التلاعب

يستمر الصدام بين تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، وإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، حيث وجه الأول اتهامات جديدة وخطيرة للإدارة تتعلق بـ”التلاعب” في بيع أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

نشر تامر عبد الحميد عبر حسابه على “فيسبوك” منشورًا يزعم فيه أن الإدارة حاولت بيع الأرض دون موافقة الجمعية العمومية، وأنها “تلاعبت” ببنود جدول الأعمال.

أكد عبد الحميد في منشوره أن الإدارة قدمت للجمعية العمومية بندًا بعنوان “الموافقة على إنشاء فرع أكتوبر”، بينما قدمت للجهة الإدارية بندًا مختلفًا تمامًا وهو “الموافقة على بيع أرض أكتوبر”.

أشار عبد الحميد إلى أن الجهة الإدارية رفضت هذا “العبث”، وطالبت بحذف البند، مؤكدًا أن الجمعية العمومية لم توافق على بيع الأرض.