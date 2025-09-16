تامر عبد الحميد يواصل اتهاماته ضد إدارة الزمالك: فضيحة التلاعب
يستمر الصدام بين تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، وإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، حيث وجه الأول اتهامات جديدة وخطيرة للإدارة تتعلق بـ”التلاعب” في بيع أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.
نشر تامر عبد الحميد عبر حسابه على “فيسبوك” منشورًا يزعم فيه أن الإدارة حاولت بيع الأرض دون موافقة الجمعية العمومية، وأنها “تلاعبت” ببنود جدول الأعمال.
أكد عبد الحميد في منشوره أن الإدارة قدمت للجمعية العمومية بندًا بعنوان “الموافقة على إنشاء فرع أكتوبر”، بينما قدمت للجهة الإدارية بندًا مختلفًا تمامًا وهو “الموافقة على بيع أرض أكتوبر”.
أشار عبد الحميد إلى أن الجهة الإدارية رفضت هذا “العبث”، وطالبت بحذف البند، مؤكدًا أن الجمعية العمومية لم توافق على بيع الأرض.
بالمستندات فضييييحة التلاعب في عمومية الزمالك بأرض أكتوبر…البهوات باعوا الارض بدون موافقة أصحابها (الجمعية العمومية).. البهوات اللي قالوا لكم ورقنا سليم وإجراءاتنا سليمة..كانوا بيضحكوا علينا وعليكم وحطوا بند في جدول أعمال الجمعية العمومية إللي عملوها يوم الثلاثاء علشان ما تكتملش.. قالوا فيه( الموافقة على إنشاء فرع أكتوبر ) وبعتوا للجهة الإدارية المختصة حاجة تانيه خاااالص ( الموافقة علي بيع أرض أكتوبر ) والجهة الإدارية رفضت هذا العبث وطالبت بحذف هذا البند وقامت بحماية إرادتنا وممتلكاتنا لأن الجمعية العمومية ما وافقتش علي بيع أرض أكتوبر….عرفتوا دلوقتي ليه بيشوهوني وعاوزين يخرسوا صوتي علشان كاشف لكم حقيقتهم.