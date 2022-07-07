تامر النحاس يوضح موقف إيهاب جلال من تدريب الإسماعيلي وحقيقة ال 10 مليون

ارتبط في الأيام الأخيرة إسم المدرب إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب المصري بنادي الإسماعيلي حيث تداولت بعض الأخبار أن جلال وافق على تدريب الفريق الأصفر ولكن بشرط الحصول على 10 مليون جنيه، جاء ذلك بعد إعلان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن رحيل الجمل، ذلك القرار الذي تراجع عنه الإدارة بعد ساعات قليلة من صدوره.

تامر النحاس يكشف موقف إيهاب جلال من الإسماعيلي

وكشف تامر النحاس وكيل الكابتن إيهاب جلال أن الأخبار المتداولة بتدريب إيهاب جلال للإسماعيلي غير صحيحة بالمره، حيث صرح قائلاً: “كابتن إيهاب جلال واخد قرار أنه لن يعمل هذا الموسم ومستمر في أجازته بأمريكا، ما تعرض له يحتاج راحة نفسيا الفترة القادمة”، مضيفاً: “”رفضنا عرض الإسماعيلي ليس لأنه الإسماعيلي ولكنه يرفض العمل حاليًا من الأساس وهذا كان السبب”.

النحاس يكشف حقيقة طلب إيهاب جلال مبلغ 10 مليون

وأكد النحاس أنه لم يتم الحديث عن الأمور المادية أثناء المفاوضات التي تمت حيث قال: “عندما تفاوضوا معنا مرة أخرى تسرعوا في الحديث عن ملف حمزة الجمل، مع محاولاتي مع إيهاب جلال أكد أنه يشعر بالضيق ولن يقدر على العمل، ولم نتحدث في أي أمور مادية، وكان ذلك منذ 3 أيام فقط”، مضيفاً: “كنت أتناقش مع مسؤولي الإسماعيلي وحديثي بشكل شخصي وليس عن إيهاب جلال، اذا وجدوا مدرب يأخذ 10 أو 20 مليون جنيه ويجعل الإسماعيلي يستمر بالدوري أدفع له، وكان ذلك الحديث بعد إغلاق ملف إيهاب جلال”.