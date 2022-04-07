تاريخ واحصائيات كريم بنزيما مع أخطاء حراس المرمى في دوري أبطال أوروبا

تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما أمس في مباراة فريقه ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” ليهدي فريقه تقدماً مبدئياً على تشيلسي وأملاً في بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الأهم على الإطلاق.

تمكن بنزيما من استغلال هفوات دفاع تشيلسي وأخطاء الحارس ميندي الفادحة ليسجل ثلاثة أهداف ويمنح فريقه تقدماً بفارق هدفين في الدور ربع النهائي، ستلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الفريق الملكي وسيحتاج فيها تشيلسي للفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة حتى يتمكن من التأهل للدور نصف النهائي.

استغلال بنزيما للهفوات:

لوحظ في مباراة الأمس أن بنزيما أحسن استغلال أخطاء الدفاع والحارس وتمكن من خلالها من التسجيل بشكل رائع، تكرر استغلال بنزيما للهفوات الدفاعية في مباراة اليوم مثلما حدث في عدة مباريات سابقة للريال ضد الأندية الأوروبية وقد يبدو الأمر كما لو أن بنزيما متخصص في اصطياد العثرات لمصلحة فريقه:

تاريخ واحصائيات بنزيما مع إخفاقات حراس المرمى:

ثمن نهائي موسم 2021 – 2022:

استغل بنزيما خطأً فادحاً من حارس باريس سان جيرمان دوناروما مرة ومن دفاع الفريق الباريسي مرة أخرى وتمكن من قلب نتيجة مباراة الإياب لمصلحة فريقه في ثمن نهائي الموسم الحالي ليتمكن ريال مدريد من التأهل لربع النهائي.

نصف نهائي موسم 2018:

تمكن بنزيما من استغلال الخطأ الكارثي للحارس الألماني زفن أولرايش حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي موسم 2017 – 2018 وأدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 11 قبل أن يسجل مجدداً ليتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا ويتوج باللقب لاحقاً.

ربع نهائي موسم 2021 – 2022:

تمكن بنزيما من استغلال خطأ ميندي الكارثي ليسجل الهدف الثالث لريال مدريد أمس.

نهائي الأبطال 2018:

كان بنزيما سبباً في جعل الحارس الألماني لوريس كاريوس أحد أكثر حراس المرمى المكروهين في ليفربول بعدما استغل خطأه الفادح وسجل منه هدف التقدم للملكي في المباراة النهائية.