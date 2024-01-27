تاريخ مواجهات ميسي ورونالدو قبل مواجهة النصر السعودي وإنتر ميامي في موسم الرياض 2024

ينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق مواجهات كأس موسم الرياض 2024 بمشاركة كل من الهلال والنصر السعوديين ضد انتر ميامي الأمريكي، والتي تشهد مواجهة ليونيل ميسي ضد كريستيانو رونالدو.

ليونيل ميسي ضد كريستيانو رونالدو - المصدر/ صحيفة اليوم

ومن المقرر أن يلعب النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو ضد انتر ميامي الأمريكي ومواجهة أمام ميسي ورفاقه، الخميس المقبل الموافق الأول من فبراير، على ملعب “المملكة أرينا” معقل نادي الهلال.

ولعل محبي وعشاق الساحرة المستديرة ينتظرون لقاء الأسطورتين ميسي ورونالدو في مختلف أنحاء العالم، حيث يتوقع أن تكون المواجهة الأخيرة بينهما، لمشاركتهما في مسابقات مختلفة، واقترابهما من اعتزال كرة القدم.

تاريخ مواجهات ميسي ضد رونالدو قبل كأس موسم الرياض 2024

يشهد تاريخ الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بلغت أشدها خلال مشوارهما في الدوري الإسباني وكلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة.

وسبق أن تواجه الثنائي، ميسي ورونالدو، قد تقابلا للمرة الأخيرة على أرض المملكة العربية السعودية، خلال منافسات كأس موسم الرياض مطلع العام الماضي 2023.

وسينطلق كأس موسم الرياض بمواجهة بين الهلال ضد انتر ميامي يوم الاثنين الموافق 29 من يناير الجاري ثم لثاء النصر ضد انتر ميامي في الأول من فبراير، وديربي الرياض في الثامن من الشهر ذاته.

وإليكم مواجهات ميسي ضد رونالدو على النحو التالي..

37 مواجهة سابقة

17 انتصارات ميسي

11 انتصارات رونالدو

9 تعادلات

23 أهداف لصالح ميسي

23 أهداف لصالح رونالدو

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023

يحين موعد مباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023، مساء يوم الخميس المقبل والموافق 1 فبراير المقبل، على أرضية ملعب المملكة أرينا، وذلك في تمام الساعة:

الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

الساعة 20:00 بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والأردن.

الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في موسم الرياض 2023

تذاع أحداث ووقائع المباراة المرتقبة بين النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023 على قناة beIN Sports المفتوحة.

وعلاوة على ذلك، يمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة بين النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023 عبر الإنترنت بتعليق عربي من خلال منصة “شاهد”.