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تاريخ مواجهات “النادي الأهلي” مع “الأندية اليابانية” في كأس العالم للأندية

حسن سعدي

يلتقي “النادي الأهلي” مع “أوراوا الياباني” يوم الجمعة المقبل في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في مدينة جدة السعودية، بعد هزيمة “النادي الأهلي” من فريق “فلومينينسي البرازيلي” بنتيجة 2 -0، وهزيمة بطل آسيا من مانشستر سيتي 3-0، ليتقابل الفريقين لتحديد المركز الثالث.

تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الأندية اليابانية

لما يتقابل الأهلي ألا مرة واحدة في كأس العالم للأندية 2012 باليابان.

حيث التقى “النادي الأهلي” مع نادي “سانفريس هيروشيما” الياباني على ملعب تويوتا بتاريخ 9 ديسمبر 2012، ضمن مباريات ربع النهائي لكأس العالم للأندية باليابان 2012، وفاز النادي الأهلي بنتيجة 2-1 سجل الأهداف محمد أبو تريكة والسيد حمدي للنادي الأهلي.
ويأمل النادي الأهلي وجماهيره في الفوز في مباراة أوراوا الياباني لتحقيق الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه.

 

 


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عن الكاتب:
حسن سعدي

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، عملت فترة بالمحاماة، حاليا أعمل بمجال الاتصالات، أعشق القراءة والكتابة ومتابعة الصحف العالمية ، أجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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