تاريخ مواجهات الاهلي والترجي في أفريقيا | تفوق كاسح للأهلي والسعي نحو النهائي رقم “16 في تاريخه

يلتقي فريقا الأهلي المصري والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 في مباراة الذهاب في تونس وذلك غداً الجمعة 12 مايو 2023 والتي ستشهد المواجهة رقم “23” بين الفريقين في جميع مسابقات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهي من المواجهات الأكثر تكراراً في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي تحظي باهتمام كبير ويسعى الأهلي من خلال مبارته مع الترجي التونسي الى الصعود للنهائي الرابع على التوالي ليكرر انجازه السابق أعوام 2005-2006-2007-2008 وكذلك الوصول الى النهائي رقم “16” في تاريخه وهو رقم قياسي، وحقق الاهلي لقب البطولة ( 10 مرات )،

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي

التقى الفريقان 22 مباراة فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادلا 8 مباريات وفاز الترجي 4 مباريات فقط سجل الأهلي 26 هدف وسجل الترجي 15 هدف، انتهت أول 4 مباريات بالتعادل بين الفريقين ومن ثم تبادلا الفوز في أعوام 2007 و2010 وفي عام 2011 حقق الترجي الفوز الثالث له على الأهلي وتعادل الفريقين المباراة الثانية، ومن بعد عام 2011 انتفض الأهلي أمام الترجي وحقق الانتصارات المتتالية بل وحقق سجل تاريخي بالفوز على الترجي في عقر داره ( ملعب رادس ) في 4 مباريات متتالية قبل أن يخسر الأهلي نهائي 2018 في رادس، وسرعان ماعاد الأهلي مجدداً للفوز على الترجي في رادس مجدداً عام 2021 ليحقق رقماً قياسياً بالفوز خارج أرضه على الترجي في 5 لقاءات، ليُسطّر الأهلي أرقاماً قياسية باسمه ضد نادي الترجي التونسي، ونستعرض فيما يلي كافة لقاءات الفريقين في كافة المسابقات الأفريقية.

أول فوز أهلاوي على الترجي

حقق الأهلي أول فوز له على نادي الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا 2007 في دوري المجموعات في استاد القاهرة حيث انتهت المباراة بفوز كاسح للأهلي 3-0 سجل الأهداف “محمد ابوتريكة – فلافيو – اسامة حسني”، وأيضاً حقق الترجي أول فوز له على النادي الأهلي وذلك في نفس البطولة في دوري المجموعات ايضاً بنتيجة 1-0، قبل أن يخسر الأهلي نهائي البطولة الافريقية وقتها من النجم الساحلي التونسي حيث انتهى لقاء الذهاب في تونس 0-0 وفي القاهرة خسر الأهلي بنتيجة 3-1 بحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

تاريخ لقاءات الأهلي والترجي التونسي

مواجهات الأهلي والترجي ( 22 ) مباراة | فاز الأهلي ( 10 ) | فاز الترجي في ( 4 ) | وتعادلا ( 8 )

سجل الأهلي ( 26 هدف ) | سجل الترجي ( 15 هدف )

عام 1990 | دوري أبطال أفريقيا ( دور الـ 16 )

1- الأهلي 0-0 الترجي

2- الترجي 0-0 الأهلي | ( فوز الترجي (4-2) بركلات الترجيح والتأهل الى دور ربع النهائي )

عام 2001 | دوري أبطال أفريقيا ( نصف النهائي )

3- الأهلي 0-0 الترجي

4- الترجي 1-1 الأهلي ” سيدعبدالحفيظ ” ( صعد الأهلي إلى النهائي بأفضلة الهدف في أرض المنافس وحقق اللقب )

عام 2007 | دوري أبطال أفريقيا ( المجموعات )

5- الأهلي 3-0 الترجي ” أبوتريكة – فلافيو – أسامه حسني ”

6- الترجي 1-0 الأهلي

عام 2010 | دوري أبطال أفريقيا ( نصف النهائي )

7- الأهلي 2-1 الترجي ” محمد فضل – أحمد فتحي ”

8- الترجي 1-0 الأهلي ( صعد الترجي إلى النهائي وخسر اللقب )

عام 2011 | دوري أبطال أفريقيا ( المجموعات )

9- الترجي 1-0 الأهلي

10- الأهلي 1-1 الترجي ” أبوتريكة ”

عام 2012 | دوري أبطال أفريقيا ( النهائي )

11- الأهلي 1-1 الترجي ” السيد حمدي ”

12- الترجي 1-2 الأهلي ” محمد ناجي جدو – وليد سليمان ”

( حقق الأهلي اللقب وأضاع ابوتريكة ضربة جزاء في نهاية المباراة )

عام 2015 | الكونفدرالية ( المجموعات )

13- الأهلي 3-0 الترجي ” عبدالله السعيد (2) – مؤمن زكريا ”

14- الترجي 0-1 الأهلي ” جون انطوي “

عام 2017 | دوري أبطال أفريقيا ( ربع النهائي )

15- الأهلي 2-2 الترجي ” عبدالله السعيد – وليد أزارو “

16- الترجي 1-2 الأهلي “ علي معلول – جونيور اجاي “

عام 2018 | دوري أبطال أفريقيا ( المجموعات )

17- الأهلي 0-0 الترجي

18- الترجي 0-1 الأهلي ” وليد أزارو “

عام 2018 | دوري أبطال أفريقيا ( النهائي )

19- الأهلي 3-1 الترجي ” وليد سليمان (2) – عمر السوليه ”

20- الترجي 3-0 الأهلي | ( حقق الترجي اللقب )

عام 2021 | دوري أبطال أفريقيا ( نصف النهائي )

21- الترجي 0-1 الأهلي ” محمد شريف ”

22- الأهلي 3-0 الترجي ” علي معلول – محمد شريف – حسين الشحات ”

عام 2023 | دوري أبطال أفريقيا ( نصف النهائي )

23- الترجي Vs الأهلي

24- الأهلي Vs الترجي

هدافو الأهلي ضد الترجي التونسي

وليد سليمان ( 3 أهداف ) عبدالله السعيد ( 3 أهداف ) وليد أزارو ( هدفين ) محمد أبوتريكة ( هدفين ) على معلول ( هدفين ) محمد شريف ( هدفين ) سيد عبدالحفيظ ( هدف ) فلافيو ( هدف ) أسامه حسني ( هدف ) محمد فضل ( هدف ) أحمد فتحي ( هدف ) السيد حمدي ( هدف ) محمد ناجي “جدو” ( هدف ) مؤمن زكريا ( هدف ) جون انطوي ( هدف ) جونيور أجاي ( هدف ) عمر السوليه ( هدف ) حسين الشحات ( هدف )

احصائيات مواجهات الأهلي والترجي التونسي

مواجهات الأهلي والترجي ( 22 ) مباراة | فاز الأهلي ( 10 ) | فاز الترجي في ( 4 ) | وتعادلا ( 8 )

حقق الأهلي الفوز على الترجي ( 10 مرات )

مرات ) حقق الترجي الفوز على الأهلي ( 4 مرات )

مرات ) تعادل الأهلي والترجي ( 8 مرات )

مرات ) سجل الأهلي ( 26 هدف )

هدف ) سجل الترجي ( 15 هدف )

هدف ) أكبر فوز للأهلي على الترجي 3-0 | ( 3 مرات ) أعوام 2007 – 2015 – 2021

| ( 3 مرات ) أعوام 2007 – 2015 – 2021 أكبر فوز للترجي على الأهلي 3-0 ( مرة واحدة ) عام 2018 ( النهائي )

( مرة واحدة ) عام 2018 ( ) استطاع الأهلي أن يحافظ على نظافة شباكه أمام الترجي في ( 10 مباريات )

) حقق الأهلي الفوز ذهاباً واياباً على الترجي ( مرتين ) | عامي 2015 – 2021

) | عامي أول هدف سجله الأهلي في شباك الترجي التونسي سجله اللاعب ( سيد عبدالحفيظ )

) سجل ( 18 ) لاعب من الأهلي في شباك الترجي

) لاعب من الأهلي في شباك الترجي هداف الأهلي ضد الترجي ( عبدالله السعيد – وليد سليمان ) برصيد ( 3 أهداف )

) برصيد ( ) أول مباراة بين الترجي والأهلي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في القاهرة

في القاهرة أول فوز حققه الأهلي ضد الترجي عام 2007 بنتيجة ( 3-1 )

بنتيجة ( 3-1 ) أول فوز حققه الترجي ضد الأهلي عام 2007 بنتيجة ( 1-0 )

بنتيجة ( 1-0 ) لم يحقق الترجي الفوز في ملعب الأهلي حيث خسر أو تعادل فقط.

حقق الأهلي الفوز في ملعب الترجي ( رادس ) في ( 5 مباريات )

) حقق الأهلي رقماً قياسياً بالفوز على الترجي في معقله في ملعب رادس بـ ( 4 مباريات متتالية )

) أول بطولة في دوري أبطال أفريقيا حققها الأهلي كانت عام ( 1982 ) أمام كوتوكو الغاني فوز 3-0 | تعادل 1-1

) أمام كوتوكو الغاني أول بطولة في دوري أبطال أفريقيا حققها الترجي كانت عام ( 1994 ) أمام الزمالك المصري تعادل 0-0 | فوز 3-1

) أمام الزمالك المصري حقق الأهلي المصري الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ( 15 ) مرة

) مرة حقق الترجي التونسي الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ( 8 ) مرات

) مرات أول نهائي قاري جمع الترجي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا عام ( 2012 )

وحقق الأهلي البطولة بعد تعادل في القاهرة 1-1 وفوز الأهلي في رادس 2-1

) التقي الأهلي والترجي التونسي لأول مرة في 4 مباريات في نسخة واحدة وهي نسخة دوري أبطال أفريقيا 2018

حيث التقيا في دوري المجموعات والتقيا في النهائي | وحقق الترجي اللقب في ذلك العام

عدد بطولات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ( 10 بطولات )

1982 – 1987 – 2001 – 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020 – 2021

) عدد بطولات الترجي في دوري أبطال أفريقيا ( 4 بطولات )

أعوام | 1994 – 2011 – 2018 – 2019

) حقق الأهلي رقماً قياسياً بالوصول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا ( 4 مرات متتالية )

وذلك أعوام 2005 – 2006 – 2007 – 2008 وحقق منها 3 القاب وخسر لقب 2007

) حقق الترجي الوصول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا ( 3 مرات متتالية )

) وذلك أعوام 2010 – 2011 – 2012 وحقق منها لقب واحد فقط 2011 وخسر لقبي 2010 و 2012

آخر بطولة حققها الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ( 2021 ) أمام كايزرشيفس الجنوب أفريقي 3-0 في المغرب

) أمام كايزرشيفس الجنوب أفريقي 3-0 في المغرب آخر بطولة حققها الترجي في دوري أبطال أفريقيا ( 2019 ) أمام الوداد المغربي 1-1 – وانسحب الوداد من اللقاء في رادس وتُوج الترجي باللقب

مباريات الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يسعى الأهلي في مبارته مع الترجي التونسي للصعود الى النهائي الرابع على التوالي ليكرر انجازه السابق أعوام 2005-2006-2007-2008 وكذلك الوصول الى النهائي رقم “16” في تاريخه وهو رقم قياسي، حيث فاز الاهلي 10 مرات بالبطولة وخسرها في 5 مرات ونستعرض جميع مباريات الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نهائي 1982 | الأهلي وكوتوكو الغاني 3-0 | 1-1 | حقق اللقب نهائي 1983 | الأهلي وكوتوكو الغاني 0-0 | 0-1 خسر الأهلي النهائي نهائي 1987 | الأهلي والهلال السوداني 0-0 | 2-0 | حقق اللقب نهائي 2001 | الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 1-1 | 3-0 | حقق اللقب نهائي 2005 | الأهلي والنجم الساحلي التونسي 0-0 | 3-0 | حقق اللقب نهائي 2006 | الأهلي والصفاقسي التونسي 1-1 | 1-0 | حقق اللقب نهائي 2007 | الأهلي والنجم الساحلي التونسي 0-0 | 1-3 خسر الأهلي النهائي نهائي 2008 | الأهلي والقطن الكاميروني 2-0 | 2-2 | حقق اللقب نهائي 2012 | الأهلي والترجي التونسي 1-1 | 2-1 | حقق اللقب نهائي 2013 | الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 1-1 | 2-0 | حقق اللقب نهائي 2017 | الأهلي والوداد المغربي 1-1 | 0-1 خسر الأهلي النهائي نهائي 2018 | الأهلي والترجي التونسي 3-1 | 0-3 خسر الأهلي النهائي نهائي 2020 | الأهلي والزمالك 2-1 | نهائي القرن الأفريقي | حقق اللقب نهائي 2021 | الأهلي وكايزرشيفس الجنوب أفريقي 3-0 | حقق اللقب نهائي 2022 | الأهلي والوداد المغربي 0-2 | خسر الأهلي النهائي

احصائيات الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وصل الأهلي الى نهائي دوري أبطال أفريقيا ( 15 مرة ) رقم قياسي

) رقم قياسي حقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا ( 10 مرات ) رقم قياسي

) رقم قياسي خسر الأهلي ( 5 نهائيات ) أعوام 1983 – 2007 – 2017 – 2018 – 2022

) خاض الأهلي النهائي ضد ( 11 ) نادي افريقي

) نادي افريقي خاض الأهلي النهائي ضد ( 4 ) أندية مرتين

كوتوكو الغاني – النجم الساحلي التونسي – الترجي التونسي – الوداد المغربي

) أندية مرتين خاض الأهلي النهائي 15 مرة ضد أندية من 7 دول

تونس (5) – جنوب أفريقيا (3) – غانا (2) – المغرب (2) – السودان (1) – الكاميرون (1) – مصر (1)

أكثر دولة خاض الأهلي ضد أنديتها نهائي دوري أبطال أفريقيا هي ( تونس 5 مرات )

النجم الساحلي (2005 – 2007) – الترجي الونسي (2012 – 2018) – الصفاقسي التونسي 2006

) الدولة الوحيدة التي لم يحقق الأهلي الفوز ضد ناديها هي ( المغرب ) ضد فريق الوداد مرتين 2017 – 2022

) ضد فريق الوداد مرتين أول لاعب سجل في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي هو ( محمود الخطيب ) في نهائي 1982 ضد كوتوكو الغاني

) في نهائي 1982 ضد كوتوكو الغاني خالد بيبو هو اللاعب الوحيد في النادي الأهلي الذي سجل ( هاتريك ) وذلك عام 2001 ضد صن دوانز

) وذلك عام 2001 ضد صن دوانز حقق الأهلي رقماً قياسياً بالوصول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا ( 4 مرات متتالية )

وذلك أعوام 2005 – 2006 – 2007 – 2008 وحقق منها 3 القاب وخسر لقب 2007

رادس وش السعد | حكايات الأهلي في رادس

ملعب رادس ” وش السعد ووجه الخير ” على النادي الأهلي حيث حقق 5 انتصارات في معقل نادي الترجي وكان أول فوز للأهلي على الترجي في رادس في نهائي 2012 الشهير حيث قلب الأهلي الطاولة على الترجي في رادس وحقق فوز تاريخي 2-1 وتوّج بالبطولة ومنذ تلك اللحظة في كل مواجهة للفريقين يذهب الأهلي ليحقق الفوز في رادس حيث حقق الأهلي الفوز أربع مناسبات متتالية أعوام 2012 – 2015 – 2017 – 2018 قبل أن يخسر الأهلي في نهائي رادس 2018، ولكن عاد الأهلي مجدداً الى تكرار الفوز على الترجي في رادس في بطولة عام 2021.

واضافة الى هذه الانتصارات فجماهير الأهلي لن تنسى أغلى الألقاب في ستاد رادس أمام فريق ” الصفاقسي التونسي ” حيث تٌوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2006 في استاد رادس بعد تسديدة صاروخية أرضية من المتألق محمد أبوتريكة في الوقت القاتل من المباراة وسط صدمة من جمهور الصفاقسي لينتهي اللقاء بفوز الأهلي الأغلى على ملعب رادس وتتويجه بلقب البطولة الخامسة في تاريخه والذي تساوى وقتها مع نادي الزمالك في عدد ألقابه القارية في دوري الأبطال لينطلق بعدها قطار الأهلي لحصد البطولات القارية الواحدة تلو الأخرى.

جماهير النادي الأهلي في انتظار نتيجة ايجابية جديدة أمام الترجي في رادس حيث يُقام اللقاء بدون جمهور بعد عقوبة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد نادي الترجي وذلك لأعمال شغب الجماهير في لقاء الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.