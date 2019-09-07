





ننشر تاريخ مواجهات الإمارات وماليزيا قبل المباراة القادمة المرتقبة بين المنتخبين في العاشر من سبتمبر 2019 ضمن تصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022، مباراة الإمارات وماليزيا القادمة في تصفيات المونديال تقام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وهي في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، وأولى مباريات الأبيض في مشوار تلك التصفيات، يقود منتخب الإمارات المدير الفني الهولندي المتميز بيرت فان مارفيك، وهو الذي قاد منتخب السعودية للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 الماضية بروسيا.







تاريخ مواجهات الإمارات وماليزيا

سوف تكون مباراة الإمارات وماليزيا القادمة هي المباراة رقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين بعدما التقيا من قبل 12 مرة، تميل الكفة وبقوة لمصلحة المنتخب الإماراتي الذي فاز في 9 مباريات، مقابل فوز المنتخب الماليزي في مباراتين فقط، بينما كانت نتيجة التعادل حاضرة في مباراة واحدة فقط، ويبحث منتخب الإمارات في المباراة القادمة عن تأكيد تفوقه كرويا.







من ضمن سجل تاريخ مواجهات الإمارات وماليزيا فقد التقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2018، وحقق المنتخب الإماراتي الفوز في الذهاب والعودة بنتيجة 10-0 ثم 2-1، في أخر خمس لقاءات بين المنتخبين حقق المنتخب الإماراتي الفوز بهم جميعا، أخر فوز لماليزيا على الإمارات يرجع لعام 1982، ترتيب الإمارات عالميا الان في المركز 67 بينما منتخب ماليزيا في المركز 168 عالميا.