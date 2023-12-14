تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة قبل موقعة كأس العالم للأندية 2023

صعد نادي اتحاد جدة السعودي إلى الدور المقبل من كأس العالم للأندية بفوزه على نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وسيقابل اتحاد جدة النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة

حيث إن المواجهات السابقة بين الفريقين كانت في ثلاثة مواجهات، فنجد أن هناك تفوقا كاسحا للنادي اتحاد جدة السعودي على الأهلي المصري، ولذلك يعتبر نادي اتحاد جدة بمثابة عقدة للنادي الأهلي بالنظر إلى تاريخ المواجهات.

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت في عام 1995 بالبطولة العربية، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، التي شهدت فوز اتحاد جدة على الأهلي بنتيجة 1-0.

المواجهة الثانية بين الفريقين كانت في عام 2001 في السوبر السعودي المصري في القاهرة، وانتهت المباراة بفوز اتحاد جدة بنتيجة 3-2.

المواجهة الثالثة والأخيرة كانت في كأس العالم للأندية باليابان 2005، وشهدت فوز اتحاد جدة على الأهلي بنتيجة 1-0.

موعد مباراة اتحاد جدة والأهلي في كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن يلتقى اتحاد جدة والأهلي يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 في ثاني مباريات كأس العالم للأندية2023، وستكون بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد الملك عبدالله بالمدينة الرياضية.