تاريخ غير مبشر وأرقام قياسية جديدة تنتظر الأهلي في مباراته ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

تاريخ كبير يسطره المارد الأحمر وزعيم إفريقيا الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، ويطمح الفريق المصري حاليًا لأن يتمكن من تحقيق إنجاز غير مسبوق في النسخة الحالية من المحفل الدولي.

إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا لاعبو الأهلي

وكان الأهلي قد استهل مشواره في مونديال الأندية بالتغلب على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، حيث قدم رجال المدرب السويسري “مارسيل كولر” لوحة فنية رائعة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، مما جعله يضرب موعدًا في الدور نصف النهائي مع خصمه التالي فلومينينسي البرازيلي.

وكان بطل إفريقيا قد ضرب أكثر من عصفور بحجٍر واحد من حيث الأرقام القياسية التي حققها بعد فوزه على الاتحاد، حيث عزز تواجده في صدارة الفرق التي لها أكبر عدد من المباريات في البطولة بواقع 22 مباراة، كما أنه رفع مرات فوزه في تاريخ مشاركاته إلى 9 انتصارات، كذلك أصبح ثاني أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في تاريخ المونديال بـ27 هدف.

لكن أرقام الأهلي لن تتوقف عند ذلك، بل سيكون أمامه وهو ولاعبيه عدد آخر منها لتحقيقه عند خوضه اللقاء المقبل ضد فلومينينسي.

📸 تحرك الأبطال لخوض المران الأول استعدادًا لمباراة نصف نهائي المونديال 🦅#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/HMsw3LYqQh — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 16, 2023

ما هي الأرقام القياسية التي تنتظر الأهلي أمام مباراة فلومينينسي؟

ستكون مباراة الغد فرصة مواتية للأهلي من أجل تحقيق 5 إنجازات وأرقام فريدة في تاريخه بكأس العالم للأندية وهي:

سيظل الأهلي في صدارة الفرق التي شاركت في البطولة بعد أن يرفع رصيده لـ24 مباراة. في حال فوز الأهلي سيتمكن من معادلة رقم ريال مدريد صاحب الانتصارات الأكبر بـ10 انتصارات. هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها الأهلي إلى الدور نصف النهائي. ستكون أمام حسين الشحات فرصة للإنفراد بصدارة ترتيب هدافي اللاعبين العرب بالبطولة. سيكون أمام الأهلي فرصة لتخطي أكبر عدد سجله في نسخة واحدة “2022” حينما سجل 7 أهداف.

تاريخ الأهلي ضد الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية

خاض الأهلي في مشاركاته السابقة عددًا من المواجهات القوية ضد بعض الأندية البرازيلية، وبالرغم من أن معظمها شهد ندية كبيرة منه، إلا أنه لم يسبق له الفوز في أيًا منها، باستثناء مباراته ضد بالميراس في نسخة 2020 التي انتهت بفوزه عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بينهما.

أبرز إحصائيات الأهلي ضد الأندية البرازيلية

عدد المباريات – 5 مباريات.

فوز – لا يوجد.

تعادل – مباراة واحدة.

هزيمة – 4 مباريات.

أهداف للأهلي – 3 أهداف.

أهداف ضد الأهلي – 9 أهداف.

*مصدر الإحصائيات: ويكيبيديا