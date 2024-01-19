“تاريخي” العراق يكسر رقم منتخب اليابان القياسي بعد 35 سنة في كأس آسيا

نجح المنتخب العراقي في الفوز على منتخب اليابان في المباراة التي جمعت بينهم في كأس آسيا، حيث يقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات اليابان، إندونيسيا، فيتنام فيما كسر منتخب العراق الرقم القياسي للمنتخب الياباني.

مباراة العراق واليابان

مباراة العراق واليابان

كان المنتخب الياباني تلقى خسارة في المباراة التي جمعته مع أسود الرافدين، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين لهدف، فيما تعد تلك هي الخسارة الأولى لمنتخب اليابان في كأس آسيا بمرحلة المجموعات، إذ لم يخسر منتخب اليابان في مرحلة المجموعات بكأس آسيا منذ عام 1988، ولعب المنتخب الياباني 25 مباراة متتالية منذ آخر خسارة له بمرحلة المجموعات، حتى خسر في مباراة العراق بنتيجة هدفين لهدف.

موعد مباراة العراق القادمة

يخوض منتخب العراق اخر مبارياته في مرحلة المجموعات يوم الأربعاء المقبل 24 يناير، حيث يواجه منتخب فيتنام الساعة 14.30 بتوقيت مكة المكرمة، فيما يواجه منتخب اليابان اندونيسيا في نفس اليوم والموعد، حيث يتم إقامة مباراة الجولة الأخيرة بكل مجموعة في نفس الوقت.