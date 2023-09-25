خماسية بعد الرباعية: هنا نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم في كأس الملك النصر يريد تسلق جبل أحد للوصول للدور أل 16

لا مقارنة من حيث الأسماء ولا التاريخ بين الفريقين ولكن نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم ،في دور أل 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لا تخضع لمقاييس، التاريخ والنجوم الذي في كلا الفريقين، فقط الجهد والعرق في الملعب هو الفيصل، ALNASSR بعد أن أنتصر في الديربي على الأهلي، يعلم أن الغرور في كثير من الأحيان يكون ضار بصاحبه، لذا فهو سوف يدخل مباراته ضد لأحد بجديه لحسم المباراة من بدايتها، وعدم إعطاء فريق أحد الفرصة لدخول المباراة، لقاء الفريقين الليلة يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في جدة، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وينقل على الهواء مباشراً على قنوات ssc الرياضية ومنصة شاهد في أي بي.

صورة رونالدو ولاعبي النصر يحتفلون بهدف المصدر موقع النصر على تويتر

في الدقيقة 12 من الشوط الأول يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لعبد الرحمن غريب، يسددها ماني محرز الهدف الأول للعالمي في المباراة.

مع نهاية الشوط الأول وفي الوقت بدل الضائع يسجل لاعب أحد كونراد ميشالاك هدف التعادل لأحد لتحدث المفاجأة وننتظر نتيجة الشوط الثاني لنعرف من سيصعد النصر أم أحد.

في الدقيقة 62 يضيف فوفانا الهدف الثاني للنصر.

في الدقيقة 73 يسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر برأسية رائعة، لتتنفس جماهير العالمي الصعداء من جديد ولا تزال المباراة متبقي منها 10 دقائق حاسمة.

في الدقيقة أيمن يحيى سالم الهدف الرابع للعالمي في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

يختتم سامي خليل النجعي الخماسية للعالمي في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد أن تلقى تمريره وأنفرد بالمرمى وأستطاع أن يمر ويسكن الكرة في الشباك.

هدددددف!⚽ ساديو ماني يفتتح أهداف النصر من علامة الجزاء⚽️ أحد 0× 1 النصر#أغلى_الكؤوس #أحد_النصر | #SSC pic.twitter.com/HgeRRojlbK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023

نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم في الكأس

النصر 5 أحد 1

التشكيل الرسمي للنصر الليلة في المباراة

فضل مدرب النصر إراحة النجم كرستيانو رونالدو عن تشكيل ALNASSR الليلة، لإعطائه قسط من الراحة أستعداداً للاستحقاقات والمباريات القوية القادمة، سواء في دوري أبطال أسيا أو الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك اللاعبين مارسيلو بروزوفيتش/ علي لاجامي/ وسلطان الغنام، وفيما يلي التشكيل المتوقع للنصر.

حراسة المرمى : نواف العقيدي.

خط الدفاع : عبد الإله العمري/ ألكي تيليس/ إيمريك لابورت/ نواف.

خط الوسط : سيكو فوفانا/ أوتافيو/ عبد الله الخيبري.

خط الهجوم : ساديو ماني/ عبد الرحمن غريب/ أندرسون تاليسكا.

الموعد والقناة الناقلة ومعلق المباراة

الموعد اليوم الإثنين الموافق 2023-09-24.

التوقيت الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأنظـار تتجه غدًا نحـو جدة 🤩 هُنـا موعد مباراة النصـر وأُحد 💛

بتـوقيـت مختلـف دول العـالـم 🌏#النصر_احد | #AlNassrOhod pic.twitter.com/cohbTsnV7S — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 24, 2023

القناة الناقلة قناة 5 /ssc hd 1 ومنصة شاهد vip ويعلق على المباراة عيسى الحربين.

أسعار تذاكر البوكسات أل VIP لمباراة الليلة

جمهورنا العزيز نعلن عن طرح اسعار البيع لبوكسات الـ VIP لمواجهة #احد_النصر على النحو التالي :

– فئة أ ٥٠ الف ريال

– فئة ب ٢٥ ألف ريال

حيث ان ريع البوكسات بالكامل للجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة .@362td#كرة_القدم_لتنمية_المجتمع pic.twitter.com/n3Rb8VttKm — نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) September 24, 2023

ملخص مباراة النصر ضد أحد