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خماسية بعد الرباعية: هنا نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم في كأس الملك النصر يريد تسلق جبل أحد للوصول للدور أل 16

طارق إبراهيم

لا مقارنة من حيث الأسماء ولا التاريخ بين الفريقين ولكن نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم ،في دور أل 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لا تخضع لمقاييس، التاريخ والنجوم الذي في كلا الفريقين، فقط الجهد والعرق في الملعب هو الفيصل، ALNASSR بعد أن أنتصر في الديربي على الأهلي، يعلم أن الغرور في كثير من الأحيان يكون ضار بصاحبه، لذا فهو سوف يدخل مباراته ضد لأحد بجديه لحسم المباراة من بدايتها، وعدم إعطاء فريق أحد الفرصة لدخول المباراة، لقاء الفريقين الليلة يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في جدة، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وينقل على الهواء مباشراً على قنوات ssc الرياضية ومنصة شاهد في أي بي.

نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم في الكأس

صورة رونالدو ولاعبي النصر يحتفلون بهدف المصدر موقع النصر على تويتر

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في الدقيقة 12 من الشوط الأول يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لعبد الرحمن غريب، يسددها ماني محرز الهدف الأول للعالمي في المباراة.

مع نهاية الشوط الأول وفي الوقت بدل الضائع يسجل لاعب أحد كونراد ميشالاك هدف التعادل لأحد لتحدث المفاجأة وننتظر نتيجة الشوط الثاني لنعرف من سيصعد النصر أم أحد.

في الدقيقة 62 يضيف فوفانا الهدف الثاني للنصر.

في الدقيقة 73 يسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر برأسية رائعة، لتتنفس جماهير العالمي الصعداء من جديد ولا تزال المباراة متبقي منها 10 دقائق حاسمة.

في الدقيقة أيمن يحيى سالم الهدف الرابع للعالمي في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

يختتم سامي خليل النجعي الخماسية للعالمي في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد أن تلقى تمريره وأنفرد بالمرمى وأستطاع أن يمر ويسكن الكرة في الشباك.

نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم في الكأس

النصر 5
أحد 1

التشكيل الرسمي للنصر الليلة في المباراة

- صورة 1 - خماسية بعد الرباعية: هنا نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم في كأس الملك النصر يريد تسلق جبل أحد للوصول للدور أل 16
صورة النجم رونالدو وبروزوفيتش والغنام المصدر صحيفة الرياضية

فضل مدرب النصر إراحة النجم كرستيانو رونالدو عن تشكيل ALNASSR الليلة، لإعطائه قسط من الراحة أستعداداً للاستحقاقات والمباريات القوية القادمة، سواء في دوري أبطال أسيا أو الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك اللاعبين مارسيلو بروزوفيتش/ علي لاجامي/ وسلطان الغنام، وفيما يلي التشكيل المتوقع للنصر.

حراسة المرمى : نواف العقيدي.

خط الدفاع : عبد الإله العمري/ ألكي تيليس/ إيمريك لابورت/ نواف.

خط الوسط : سيكو فوفانا/ أوتافيو/ عبد الله الخيبري.

خط الهجوم : ساديو ماني/ عبد الرحمن غريب/ أندرسون تاليسكا.

نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم في الكأس
صورة رونالدو ولاعبي النصر يحتفلون بهدف المصدر موقع النصر على تويتر

- صورة 2 - خماسية بعد الرباعية: هنا نتيجة مباراة النصر وأحد اليوم في كأس الملك النصر يريد تسلق جبل أحد للوصول للدور أل 16

الموعد والقناة الناقلة ومعلق المباراة

الموعد اليوم الإثنين الموافق 2023-09-24.

التوقيت الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة قناة 5 /ssc hd 1 ومنصة شاهد vip ويعلق على المباراة عيسى الحربين.

أسعار تذاكر البوكسات أل VIP لمباراة الليلة

ملخص مباراة النصر ضد أحد

المباراة النصر/ أحد
المنافسة الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
الموعد والتوقيت الموعد اليوم الإثنين 2023-09-24 التوقيت الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش.
الملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة
القناة الناقلة SSC HD 1/5 الرياضية السعودية/ منصة شاهد في أي بي المعلق عبد العزيز الحربين
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طارق إبراهيم

طارق إبراهيم كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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