تأهل شباب كرة اليد إلي نصف نهائي كأس العالم بإسبانيا

تأهل المنتخب الوطني لشباب كرة اليد إلي نصف نهائي مونديال العالم لكرة اليد بإسبانيا، بعد الفوز المستحق علي منتخب النرويج بنتيجة 29 – 27 أمام النرويج التي تقدمت في أوقات كثيرة من عمر المباراة، من خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة العالم.

أحداث مباراة مصر والنرويج في دور الثمانية لمونديال كرة اليد للشباب:

حيث تأهل شباب اليد رسمياً إلى نصف نهائي بطولة العالم بعد ريمونتادا قوية في الشوط الثاني، حيث كان الفريق متأخراً بفارق خمسة أهداف، وهو ما يؤكد على روح وعزيمة الأبطال لمواصلة المشوار في البطولة والسعى نحو كتابة إنجاز جديد في لعبة اليد وتحقيق مالم يستطع تحقيقه منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة أمم أفريقيا 2019.

مشوار المنتخب الوطني في مونديال اليد بإسبانيا:

حيث فاز المنتخب الوطني على أستراليا فى إفتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثاني لقاءاته بنتيجة 47 / 30، ثم هزم السويد 32 /22 وحقق فوزا مستحقاً على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 وأخيراً حقق مفاجأة بالفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

ثم تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى ثم فاز على منتخب صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 في مباراة مثيرة تسجل في التاريخ.

قائمة المنتخب الوطني للشباب بمونديال العالم لكرة اليد بإسبانيا:

وضمت قائمة منتخب شباب اليد كلاً من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

وينتظر المنتخب الوطني للشباب منافسة قوية في نصف النهائي، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الفرنسي الذي تخطى الدنمارك في ربع النهائي.

وبهذا سوف تكون هذه هي المواجهة الثانية لهم في هذا المونديال حيث إستطاع المنتخب الوطني الفوز في دور المجموعات على فرنسا بنتيجة 37-32

وتقام مباراة مصر وفرنسا يوم السبت الساعة السادسة مساءً.