تأهل دراماتيكي لبروسيا دورتموند على حساب إشبيلية وتألق لافت للنرويجي هالاند محطم الأرقام القياسية

زاد النرويجي إيرلينغ هالاند من اوجاع إشبيلية بعد تسجيله هدفين قاتلين كتب بهما تأهل فريق بروسيا دورتموند للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد مباراة حماسية أقيمت في ملعب سيجنال إيدونال بارك.

وتأهل بروسيا دورتموند بعد الفوز في مباراة صعبة أقيمت على أرضه على نادي اشبيلية بعد تأكيد الفوز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتمكن الجراد الأصفر من حسم التقدم عن طريق هالاند في الدقيقة 35 وفي الدقيقة 54 عن طريق ضربة جزاء احتسبت لدورتموند بعد مراجعة الحكم لتقنية الفار ليتأكد من وجود ركلة حرة لأشبيليه، وبعد مراجعة الحكم للفار اكتشف وجود ركلة جزاء للجراد الأصفر، أضاع هالاند الركلة في المرة الأولى قبل أن يسددها بنجاح داخل الشباك مرة أخرى بعد إعادتها، وحصل هالاند على بطاقة صفراء بعد استفزاز حارس اشبيلية ياسين بونو، وسجل يوسف النصيري أهداف اشبيلية في الدقائق 68 و6+90.

وبهذا الفوز يكون بروسيا دورتموند قد تأهل رسمياً للدور ربع النهائي، وينتظر دورتموند مواجهة أحد الكبار بعد انتهاء الجولة الثانية من مباريات دور الـ 16.