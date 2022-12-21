تأهل الهلال والنصر إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

نجح ناديا الهلال والنصر في قطع تذكرة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء.

وتمكن فريق الهلال تحت قيادة مدربه رامون دياز، من بلوغ دور الثمانية، بعد فوزه الساحق على نظيره الاتفاق برباعية دون رد.

الهلال بدأ اللقاء أمام الاتفاق بشكل هجومي، وسجل الهدف الأول عن طريق لاعبه النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب محمد البريك من تسجيل الهدف الثاني لصالح الهلال.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (45+5)، تمكن لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثالث للهلال.

وفي الشوط الثاني، حاول الاتفاق، تقليص الفارق، لكنه فشل في الأمر أمام قوة الفريق الهلالي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نجح الهلال في تسجيل الهدف الرابع عن طريق ميشيل ديلجادو.

أما النصر مع مدربه رودي جارسيا، انتصر على نظيره العدالة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، مساء اليوم الأربعاء.

فريق العدالة نجح في الصمود أمام النصر حتى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتمكن اللاعب أيمن يحيى من تسجيل الهدف الأول لصالح النصر.

وقبل نهاية المباراة بنحو 5 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 85، تمكن اللاعب سامي النجعي من تسجيل الهدف الثاني للنصر، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 2-0.

يذكر أن الهلال سيواجه النصر، الإثنين المقبل 26 ديسمبر/كانون أول الجاري، في إطار الجولة العاشرة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

ويحتل النصر، المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، وهو نفس رصيد نادي الشباب من 8 مواجهات.

أما الهلال حامل اللقب، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات.