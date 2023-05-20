تأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

حقق النادي الأهلي إنجازاً رائعاً بتأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

جاء هذا الإنجاز بعد فوزه على الترجي التونسي في المباراة التي جرت بينهما، وانتهت بنتيجة 1-صفر لصالح الأهلي، حيث سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين الشحات.

يذكر أن الأهلي قد فاز في المباراة الأولى التي أقيمت في تونس بنتيجة 3-صفر، حيث سجل اللاعب بيرسي تاو هدفين، وسجل اللاعب محمود كهرباهدف، ليتأهل الأهلي بذلك إلى المباراة النهائية للبطولة.

وقدم الفريق الأهلاوي أداءً متميزاً خلال المباراتين، حيث استطاع الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى، وتحقيق الفوز الثمين في المباراة الثانية التي جرت على أرضه وبين جماهيره.

من خلال المباراة ظهرت قوة وإمكانيات الفريق الأهلاوي، الذي يسعى جاهداً لتحقيق اللقب القاري وإسعاد جماهيره.

المباراه النهائية

ينتظر الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز والوداد المغربي لكي يلعب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالتعادل السلبي في المغرب.

الوصول للنهائي

يعتبر الأهلي الفريق الذي يحمل الرقم القياسي في الوصول لنهائي البطولة بمجموع 16 مرة، يليه الزمالك والترجي بثماني مرات لكل منهما، ومازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني بسبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي بخمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي بأربع مرات، فيما وصل صن داونز الجنوب إفريقي للمباراة النهائية مرتين فقط.

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