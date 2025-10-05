تألق هالاند يتفوق على 9 فرق بدوري الأبطال.. إنجاز كبير

يستمر تألق وإبداع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف بصفوفه النجم المصري عمر مرموش خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ونجح هالاند في إحراز ثنائية في تعادل مانشستر سيتي مع موناكو الفرنسي بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب “لويس الثاني”، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وزاد هالاند رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا إلى 3 أهداف في مباراتين، كما زاد رصيد المهاجم النرويجي من الأهداف في البطولة القارية بشكل عام إلى 52 هدفًا ليعادل رقم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ويتقاسم الثنائي المركز العاشر في قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ.

ووصل هالاند بمشاركته في مباراة موناكو إلى 50 مباراة في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شارك مع 3 فرق هي سالزبورج النمساوي وبوروسيا دورتموند الألماني بجانب مانشستر سيتي، وخلال تلك المباريات الـ50، سجل المهاجم النرويجي 52 هدفا وصنع 5 أهداف.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات، فإن هالاند خلال 50 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا سجل 52 هدفا، تفوق بها على أهداف 9 فرق في أول 50 مباراة لها بالبطولة.

وشملت قائمة تلك الفرق الـ9 كلا من دينامو زغرب الكرواتي، وأندرلخت وكلوب بروج البلجيكيين، وليل الفرنسي، وبشكتاش، وجالاتا سراي التركيين، وسيلتيك الاسكتلندي، وسيسكا موسكو الروسي، وباناثينايكوس اليوناني.

ترتيب الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

1. كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2. ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3. ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4. كريم بنزيما: 90 هدفًا

5. راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6. كيليان مبابي: 60 هدفًا

7. فان نيستلروي: 60 هدفًا

8. أندريه شيفيتشينكو: 59 هدفًا

9. توماس مولر: 57 هدفًا

10. محمد صلاح: 52 هدفًا

10. إيرلينج هالاند: 52 هدفًا