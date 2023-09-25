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تأكد غياب كريم بنزيما وإيجور كورنادو عن مباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك

عمر عبد العزيز أحمد

كشفت تقارير صحفية سعودية، بأنه قد تأكد غياب ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما وإيجور كورنادو عن مواجهة العميد القادمة أمام الخلود.

تأكد غياب بنزيما وكورنادو عن مباراة الاتحاد والخلود

كريم بنزيما - مصدر الصورة: صحيفة اليوم

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ومن المقرر أن يلعب فريق الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء أمام نظيره الخلود في إطار منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي للموسم الحالي 2023/2024.

تأكد غياب بنزيما وكورنادو عن مباراة الاتحاد والخلود

واستمر كلا من كريم بنزيما وإيجور كورنادو في الغياب عن صفوف فريق الاتحاد لعدم الجاهزية الكاملة بعد تعافيهما من الاصابة التي لحقت بهما.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو يعاني من غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد اصابته في الكتف واستمرار غيابه لمدة اسبوعين قادمين.

وكان فريق الاتحاد قد استعاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023/2024 بعد نهاية الجولة 7 برصيد 18 نقطة.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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