تأكد غياب ثنائى الزمالك عن مباراة الغد امام مودرن سبورت

تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع عن مواجهة الفريق غداً.

حيث يلتقى الزمالك مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، ليتأكد غياب الثنائى المذكور.

ويأتي غياب دونجا بسبب تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة المقاولون الأخيرة، حيث اضطر لمغادرة الملعب مصابًا.

ورغم دراسة الجهاز الفني إمكانية ضمه لقائمة اللقاء، إلا أنه تقرر استبعاده حرصاً على سلامته.

أما أحمد ربيع فما زال يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته التي لحقت به في معسكر الفريق الأخير وهو ما حال دون جاهزيته للمشاركة في المباراة.