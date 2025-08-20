أخبار الرياضة

تأكد غياب ثنائى الزمالك عن مباراة الغد امام مودرن سبورت

أحمد المدبولي

تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع عن مواجهة الفريق غداً.

 

حيث يلتقى الزمالك مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، ليتأكد غياب الثنائى المذكور.

 

ويأتي غياب دونجا بسبب تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة المقاولون الأخيرة، حيث اضطر لمغادرة الملعب مصابًا.

 

ورغم دراسة الجهاز الفني إمكانية ضمه لقائمة اللقاء، إلا أنه تقرر استبعاده حرصاً على سلامته.

 

أما أحمد ربيع فما زال يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته التي لحقت به في معسكر الفريق الأخير وهو ما حال دون جاهزيته للمشاركة في المباراة.

 

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


