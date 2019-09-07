تأجيل مباراة ليفربول ووست هام بالدوري الإنجليزي.. لهذا السبب







أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن تأجيلها لمباراة نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق وست هام يونايتد، و التي كان من المقرر إقامتها في الواحد و العشرين من شهر ديسمبر القادم، على ملعب الأوليمبي في لندن، وجاء ذلك القرار نظرًا لمشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية يوم الثامن عشر من الشهر ذاته قبل أيام من الوقت المحدد فيه لعب هذه المباراة، و لم يتم تحديد موعد أخر للمباراة حيث سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي.







موعد كأس العالم للأندية

و سوف تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة بدولة قطر، في شهر ديسمبر القادم بداية من يوم الحادي عشر وحتى الواحد والعشرين من نفس الشهر، و سيشارك فريق ليفربول الإنجليزي في هذه البطولة من الدور نصف النهائي، و ذلك لأنه توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد تقديم أداء رائع و فاجئ الجميع بتغلبه على فريق برشلونة الإسباني بعد الريمونتادا التاريخية و سحق الكتالوني برباعية نظيفة على ملعب أنفليد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة، بعدما هزم في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف دون رد.







ليفربول في دوري الأبطال

و كان نادي ليفربول الإنجليزي قد وصل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 عن جدارة و استحقاق، و التقى بمواطنه نادي توتنهام في نهائي إنجليزي خالص لينتهي لصالح الريدز بعدما سجل هدفين دون رد، و يستعد ليفربول حاليًا لخوض منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، و التي ستنطلق في السابع عشر من سبتمبر الجاري، و أوقعت القرعة الريدز في المجموعة السادسة بجانب كلا من فريق نابولى الإيطالى، سالزبورج النمساوي، جسينك البلجيكى.







مباراة أخري مؤجلة للريدز

و كانت إدارة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أجلت مباراة أخري قبل أيام لفريق ليفربول، أمام فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، و التي كان من المقرر إقامتها في التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل، و لم يتم تحديد موعد إقامتها البديل أيضًا، وجاء ذلك القرار بسبب ارتباطات الفريقين في البطولات الأوروبية، حيث سيشارك فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وعلى الجانب الآخر سيشارك فريق مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2029-2020.





