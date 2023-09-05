تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب سوء الأحوال الجوية

تم تأجيل المباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بسبب التوقعات بسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في العاصمة الإسبانية.

ملعب فريق أتلتيكو مدريد - المصدر: Alkalima Online

قررت رابطة الدوري تأجيل المباراة التي كانت مقررة لختام المرحلة الرابع، وتم تأجيلها دون تحديد موعد جديد حتى الآن.

تتخذ هكذا قرارات عادةً من أجل سلامة اللاعبين والجماهير، حيث تسعى لتوفير ظروف مثلى لإقامة المباريات، ومن المتوقع أن يتم تحديد الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق.

هذا التأجيل يثير الترقب بين الجماهير ومتابعي الدوري الإسباني، حيث ينتظرون بفارغ الصبر موعد وتاريخ استئناف المباراة، وفيما إذا كان سيؤثر بشكل كبير عل مجريات الدوري الإسباني.