تأثير مرموش: ترتيب نادي فرانكفورت في الدوري الألماني بعد الجولة العشرين 2024

يحترف النجم المصري عمر مرموش في الدوري الألماني الممتاز ويحترف اللاعب في فريق نادي فرانكفورت الألماني وبعد خروج منتخب مصر من دور 15 من بطولة كأس الأمم الأفريقية رجع عمر مرموش إلى فريقه فرانكفورت الألماني حيث يخوض الفريق مواجهة قوية أمام فريق نادي بوخوم في الأسبوع 21 من بطولة الدوري الألماني.

ترتيب فريق نادي فرانكفورت في الدوري الألماني

يحتل فريق نادي فرانكفورت المركز 6 في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الخامس وخاض فريق نادي فرانكفورت الألماني 20 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات ويسعى فريق نادي فرانكفورت للوصول إلى المربع الذهبي في جدول الترتيب والتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.