بُشرة خير للأردن قبل مواجهة قطر في نهائي كأس آسيا

يبدو أن المنتخب الأردني الأول لكرة القدم على موعد مع صناعة التاريخ بالتتويج بلقب كأس آسيا قطر 2024 للمرة الأولى في تاريخه، بعد المشوار المميز للنشامى خلال هذه البطولة.

جاء مشوار النشامى صعب للغاية في كأس آسيا لهذه النسخة، حيث خاض مواجهات قوية أمام عدة منتخبات قوية، فقد تغلب على العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية في الادوار الاقصائية.

ويرغب اللاعبين والجهاز الفني للأردن بقيادة المدرب الحسين عموتة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الأردنية اليوم.

بُشرة خير للأردن.. آخر مواجهة أمام قطر تمنح النشامى الأفضلية

حملت آخر مباراة بين المنتخب الأردني ونظيره القطري مفاجأة سارة للشعب المملكة الهاشمية، ففاز النشامى على العنابي بهدفين مقابل هدف واحد في المواجهة الودية التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2024، وتصفيات كأس العالم المقبلة 2026.

شهدت المباراة تقدم المنتخب القطري عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، لينما تعادل اللاعب يزن النعيمات للمنتخب الأردني في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

فيما أحرز علي علون الهدف الثاني للنشامى في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

🏟️ استاد لوسيل المونديالي يستعد لاحتضان نهائي كأس آسيا قطر 2023 بين قطر 🇶🇦 والأردن 🇯🇴 ⬅️ النهائي الثاني لقطر على التوالي

⬅️ العنابي يبحث عن لقبه الثاني في البطولة

⬅️ الأردن تريد اللقب الأول في تاريخها في النهائي الأول لها#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر pic.twitter.com/OY8NtHOdOM — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 10, 2024

الأردن وقطر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر إنطلاق مواجهة المنتخب الأردني أمام نظيره القطري في الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب لوسيل.

فيما ستقوم عدد من قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بنقل المواجهة المرتقبة.