بينهما قمة ريال مدريد.. مواعيد مواجهات ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2025

يتجهز محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي لانطلاقة موسم جديد في دوري ابطال أوروبا ، من أجل إستعادة اللقب القاري، حيث كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” جدول مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري فى النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وذلك بعد أيام من سحب القرعة التي أُجريت في فرنسا.

يويفا يعلن جدول مواجهات الريدز

ووضع يويفا الجدول الرسمي لمباريات نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث تنتظر “الريدز” سلسلة من المواجهات القوية أمام نخبة من كبار القارة الأوروبية جاءت كالتالي:

جدول مباريات ليفربول في دوري الأبطال (بتوقيت القاهرة):

الأربعاء 17 سبتمبر: ليفربول × أتلتيكو مدريد – 10:00 مساء

الثلاثاء 30 سبتمبر: جالاتا سراي × ليفربول – 10:00

الأربعاء 22 أكتوبر: آينتراخت فرانكفورت × ليفربول – 10:00

الثلاثاء 4 نوفمبر: ليفربول × ريال مدريد – 10:00

الأربعاء 26 نوفمبر: ليفربول × آيندهوفن – 10:00

الثلاثاء 9 ديسمبر: إنتر ميلان × ليفربول – 10:00

الأربعاء 21 يناير: مارسيليا × ليفربول – 10:00

الأربعاء 28 يناير: ليفربول × قره باغ – 10:00