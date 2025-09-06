بينها مواجهة مصرية.. مواعيد ظهور كهربا مع القادسية الكويتي في سبتمبر

أعلن الحساب الرسمي لنادي القادسية الكويتي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمود كهربا عن مواعيد مبارياته بمختلف المسابقات خلال شهر سبتمبر الجاري.

مواجهات متوازنة

ومن المقرر أن يبدأ القادسية مشواره في مسابقة الدوري الكويتي بمواجهة النصر يوم 13 سبتمبر قبل أن يواجه الشباب يوم 13 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية، بينما يلعب مع الفحيحيل يوم 22 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما يلعب نادي القادسية مواجهة من العيار الثقيل ضد الكويت يوم 26 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الكويتي، في مباراة ستشهد صدامًا مصريًا بين محمود كهربا لاعب القادسية وسام مرسي لاعب الكويت.

وينهي القادسية مشواره الشهر الحالي بمواجهة زاخو العراقي يوم 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج.

تجدر الإشارة إلى أن نادي القادسية الكويتي أعلن تعاقده رسميًا مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي السابق لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من الاتحاد الليبي في صفقة إنتقال حر.

ويوجد لدى كهربا مسيرة كروية حافلة، حيث تنقل بين أبرز الأندية المصرية، الأهلي والزمالك، كما لعب في صفوف إنبي، الاتحاد السعودي، الاتحاد الليبي، هاتاي سبور التركي، وجراسهوبرز السويسري، كما مثّل مختلف المنتخبات المصرية، من الفئات السنية وحتى المنتخب الأول.

كهربا يتحدى ربيعة

وأوقعت قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج التي سُحبت بالعاصمة القطرية “الدوحة” الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العُماني وتضامن حضرموت اليمني في المجموعة الثانية فيما يلتقي زاخو العراقي مع العين الإماراتي والقادسية الكويتي وسترة البحريني في المجموعة الأولى.

وتلتقي أندية كل مجموعة بنظام الدوري ويتأهل أول فريقين للدور قبل النهائي على أن تلعب الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب.

وبحسب القرعة ستشهد منافسات دوري أبطال الخليج مواجهة مصرية تجمع بين ثنائي الأهلي السابق محمود كهربا ورامي ربيعة، حيث يحل العين ضيفاً على القادسية يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، بينما يحتضن ملعب “هزاع بن زايد” المواجهة الثانية يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير القادم.