بيلينجهام يُحرز هدف عالمي لـ ريال مدريد في مرمى برشلونة بـ كلاسيكو الأرض.. فيديو

استطاع ريال مدريد تسجيل هدف التعادل في شباك برشلونة، في المباراة التي تُجرى حاليًا على ملعب البارسا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

هدف بيلينجهام في مرمى برشلونة

جاء هدف الريال عن طريق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني من كلاسيكو الأرض.

وأطلق بيلينجهام تسديدة قوية وصاروخية ليفشل حارس البلوجرانا في التعامل معها، مما جعلها تسكن الشباك، لتعلن هدف التعادل للملكي.

في المقابل نجح إلكاي جوندوجان، لاعب البارسا، في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة.

هدف جوندوجان في مرمى ريال مدريد

وشهدت المباراة حتى الاَن سيطرة ملكية من قبل لاعبي ريال مدريد على مجريات الشوط الثاني، حيث منح تسجيل بيلينجهام لهدف التعادل في مرمى البلوجرانا عزيمة كبيرة للاعبي الريال من أجل مواصلة الضغط وتسجيل الهدف الثاني خلال المواجهة القوية.

وكان ريال مدريد قد ظهر بصورة سيئة للغاية خلال الشوط الأول، حيث لم يستطيعوا لاعبو الفريق من السيطرة على الكرة، مما كان يفقدونها بصورة سريعة.

بينما سيطر لاعبو برشلونة على الشوط الأول، حيث أضاعوا عدد من الفرص الخطيرة والتي كانت كفيلة بإن يخرج البارسا متقدمًا بفارق عدد من الأهداف.