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بيلينجهام يوسع الفارق.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الأن بعد مرور 16 جولة

محمد فريد عبد العزيز

فريق ريال مدريد تعادل في مباراته أمام فريق ريال بيتيس في الجولة السادسة عشر بنتيجة هدف مقابل هدف، ورغم تعثر المرينغي ريال مدريد نجح بيلينجهام في الإستمرار بتسجيل الأهداف.

عدد أهداف بيلينجهام هذا الموسم

نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد في تسجيل هدف فريقه أمام ريال بيتيس، وبهذا الهدف رفع بيلينجهام رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني إلى الهدف رقم 12 وأيضاً قام بصناعة هدفين.

وفي دوري أبطال أوروبا شارك بيلينجهام في 4 مباريات حتى الآن ونجح في تسجيل أربع اهدف وقام بصناعة هدفين.

إجمالي عدد مشاركات بيلينجهام مع ريال مدريد حتى الان هو 18 مباراة، ساهم في 20 هدف.

جود بيلينجهام يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الان برصيد 12 هدف، ويأتي في المركز الثاني أنطوان جريزمان برصيد 9 أهداف.

وفي المركز الثالث يتواجد مهاجم فريق خيتافي بورخا مويارال برصيد 9 أهداف، ويأتي جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال رابعاً برصيد 8 أهداف.

 

 


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عن الكاتب:
محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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