بيلينجهام يمنح ريال مدريد الفوز أمام برشلونة.. أهداف الكلاسيكو المُثير

حسم ريال مدريد كلاسيكو الدوري الإسباني بالفوز على غريمه برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أنتهت منذ قليل.

تقدم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، في النتيجة لصالح البلوجرانا في الدقيقة السادسة من عمر الكلاسيكو.

وواصل برشلونة ضغطه على دفاعات ريال مدريد خلال الشوط الأول، لكنه لم ينجح في مضاعفة النتيجة، لينتهي الشوط بتقدم البلوجرانا بهدف نظيف.

فيما استطاع الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، تسجيل هدف التعادل للملكي في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني، من تصويبة قوية، حيث لم يستطع حارس البارسا تير شتيجن من التعامل معها لتسكن الشباك، وتصبح النتيجة 1/1.

وعاد الدولي الإنجليزي ذاته ليسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بعدما نجح في مباغتة دفاع البلوجرانا.

في سياق متصل، كان الشوط الأول قد شهد سيطرة كبيرة من جانب لاعب برشلونة، خاصة في الشوط الأول من اللقاء، بينما شهد الشوط الثاني سيطرة كاملة من جانب لاعبي ريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني

ونجح ريال مدريد في أن يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الثاني بنفس رصيد الملكي، وبرشلونة ثالثًا بـ 24 نقطة.

بينما أتلتيكو مدريد رابع الترتيب بـ 24 نقطة، وريال سوسيداد خامسًا بـ 18 نقطة.