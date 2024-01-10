بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو في السوبر الإسباني بالسعودية

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لخوض الديربي أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

جود بيلينجهام وجريزمان - مصدر الصورة: حساب أتلتيكو مدريد على تويتر

وتصدر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، تشكيلة ريال مدريد، بجوار البرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش.

ونشر حساب ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق الملكي لمواجهة الروخي بلانكوس، على النحو التالي:

الحارس كيبا، داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي، فيدي فالفيردي، تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس

ويجلس على دكة بدلاء ريال مدريد، مجموعة من اللاعبين أبرزهم أردا جولر وداني سيبايوس وتوني كروس وكامافينجا وخوسيلو وإبراهيم دياز وفران جارسيا.