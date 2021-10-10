بيغ رامي يشرف مصر مجدداً ويحصد بطولة مستر أولمبيا للمرة الثانية توالياً وفرنسا تواجه اسبانيا في نهائي الأمم

فاز بطل كمال المصري ممدوح السبيعي المعروف إعلامياً باسمه “بيغ رامي” بجائزة مستر أولمبيا لألعاب القوى للمرة الثانية في تاريخه الشخصي، وبعد أن شرف ممدوح السبيعي أو بيغ رامي بلاده مصر العام المنصرم في النسخة الأخيرة من مستر أوليمبيا تمكن بيغ رامي مجدداً من تشريف بلاده وإعلاء شأنها وإيصالها للعالمية بعد التتويج مجدداً ببطولة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام.

وتفوق البيغ رامي هذه المرة على اثنين من أشرس المنافسين الذين يمكن لقاؤهم في النهائيات على الإطلاق، ووصل بيغ رامي للقبه الثاني توالياً بعد التفوق على كل من الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان في المرحلة النهائية، وامتدت فترة المنافسات النهائية على مدار يومي السبت والأحد قبل أن يتم إعلان النتيجة اليوم صباحاً.

ويذكر بأن بيغ رامي “ممدوح السبيعي” قد تمكن من الفوز ببطولة مستر أوليمبيا التي تعد أكبر وأضخم بطولة في العالم لكمال الأجسام، ويتنافس على هذه البطولة عدد من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم وهي البطولة الأشهر في هذا المجال للمحترفين، وبالنسبة له فقد تمكن السبيعي من حصد الميدالية الذهبية للمرة الثانية بعد الفوز بها للمرة الأولى في تاريخه بأكتوبر الماضي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

مباراة فرنسا واسبانيا:

يستعد منتخب اسبانيا لملاقاة منتخب فرنسا في نهائي بطولة دوري أوروبا للأمم والذي يقام كبطولة ثانوية مماثلة لبطولة اليورو ولكنها أقل شأناً، وعلى الرغم من أنها قد انطلقت قبل عامين من الآن إلا أن بطولة دوري أمم أوروبا تحظى بمشاهدات خيالية من جميع أنحاء العالم، ويحرص الآلاف بطبيعة الحال على متابعة أحداث المباراة النهائية للكشف عن طبيعة المنتخب الذي سيفوز بلقب موسم 2020 – 2021، ويجدر بالذكر بأن آخر بطولة دوري أمم كانت من نصيب الملاحين “منتخب البرتغال” والذي حصد اللقب في 2019 بعد اكتساح منتخب هولندا في المباراة النهائية.

ويلعب منتخبا اسبانيا وفرنسا اليوم على أرضية ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية، وتذاع مباراة منتخب فرنسا ضد اسبانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 بتوقيت مكة المكرمة.