تفاصيل بيع نادي نيوكاسل يونايتد لصالح صندوق الاستثمار السعودي

أعلن صندوق الاستثمار السعودي عن إتمام الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي، وذلك من خلال بيان رسمي تم نشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من المحتمل أن نرى تغييرات كثيرة الفترة القادمة على النادي من حيث اللاعبين وطاقم التدريب وملعب الفريق، فهل سيسير نادي نيوكاسل يونايتد على نهج أندية الاستثمارات الخليجية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة.

تفاصيل بيع نادي نيوكاسل يونايتد للسعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استحواذه بنسبة 100% على نادي نيوكاسل، ويتشارك معه في الاستحواذ شركة PCP Capital Partners و شركة RB Sports & Media، وقد تم تعيين ياسر الرميان كرئيس لنادي نيوكاسل.

كتب أسطورة نادي نيوكاسل “آلان شيرار” تغريدة عبر موقع تويتر معبرًا فيها عن سعادته من الخبر: “نعم، نستطيع أن نحلم مجددًا.”

رسالة رابطة مشجعي نيوكاسل إلى مالكي النادي

نشرت صفحة بعنوان “Newcastle United Supporters Trust” وهي عبارة عن رابطة لمشجعي فريق نيوكاسل يونايتد بيانًا تبدي فيه إعجابًا بمالكي النادي الجُدد ويرون أن كل ما كان أحلامًا في الماضي يمكنه أن يتحقق الآن، وأوضحوا رغبتهم في معرفة الخطط القادمة لتطوير النادي من خلال اجتماع بين الملاك الجدد ورابطة المشجعين، ويظهر في البيان الكثير من مشاعر التفاؤل والفرح والحماس لما هو قادم بالنسبة لنادي نيوكاسل الإنجليزي.

معلومات عن نادي نيوكاسل يونايتد

تلك بعض المعلومات التي تخص نادي نيوكاسل لكل من يريد أن يشجع هذا الفريق الإنجليزي:

تم تأسيسه عام 1892 م. أكثر لاعب مشاركة هو جيمس لورانس بـ 496 مشاركة. أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف هو آلان شيرر بـ 206 هدف، وبالمناسبة يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز بتسميته الجديدة. حاز الفريق على 4 دوري انجليزي ممتاز، و 4 دوري انجليزي درجة ثانية، و 6 كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لـ 1 درع الاتحاد الإنجليزي. أشهر لاعب في صفوف النادي حاليًا هو: الان سانت ماكسيمان. يسمى ملعب النادي باسم ملعب سانت جيمس بارك ويتسع لحضور 52 ألف مشجع.

ومن الجدير بالذكر أن نادي نيوكاسل يحتل المرتبة الـ 19 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاث نقاط فقط بعد مرور 7 جولات.