أخبار الرياضة

بيع تذاكر مونديال الأندية وقيمة المملكة العربية السعودية

أحمد المدبولي

كشف مصدر إعلامي من داخل المملكة العربية السعودية عن مصير تذاكر مونديال كأس العالم للأندية القادمة التي تقام لأول مرة على ملاعب المملكة

وكانت المملكة العربية السعودية قد طرحت مؤخرا تذاكر مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة بالنظام الالكتروني، ولاقى الإقبال الجماهيري لها اقبال شديد جدا

نفاذ 90% من إجمالي تذاكر مونديال الأندية

مصدر اعلامي سعودي كشف عن نفاذ أكثر من 90% من إجمالي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية.

وان التذاكر قاربت على النفاذ في ظل استمرار عملية البيع بشكل مستمر خلال الفترات الحالية واستمرار الإقبال الجماهيري على شراء التذاكر

وأضافت التقارير السعودية أن عدد المتقدمين لشراء التذاكر بلغ مليون ونصف مشجع، من أكثر من 100 جنسية متنوعة ومختلفة من كافة دول العالم

مصدر اعلامي واصل تصريحاته مؤكدا أن عملية الاقبال على التذاكر كانت كبيرة جدا، وأن جميع التذاكر المطروحة تم بيعها في مدة لا تتجاوز ساعتين.

بيع تذاكر المونديال وقيمة المملكة العربية السعودية

مؤكدا أن ما حدث من عملية بيع التذاكر يؤكد قيمة المملكة العربية السعودية من الناحية الرياضية والتطور الرياضي الكبير، وأيضا من ناحية السياحية والتطور السياحي والترفيهي الكبير الذي تشهده المملكة مؤخرا.

مؤكدا أن أغلب الجنسيات التي اشترت التذاكر من دول المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والبرازيل والهند وإنجلترا


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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