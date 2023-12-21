بيريز ينتصر في معركته ضد الفيفا والاتحاد الأوروبي

حصل رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد على حكمًا قضائيًا بإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعد المضايقات الكثيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي.

وقامت محكمة العدل الأوروبية بإصدار حكمًا قضائيًا يقضي بعدم معاقبة الأندية التي تريد إقامة بطولة جديدة في عالم كرة القدم.

فيما وجهت المحكمة إدانة واضحة للثنائي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأيضًا الاتحاد الأوروبي.

بيريز يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية

في السياق ذاته، علق فلورنتينو بيريز، عبر قناة ريال مدريد الرسمية، حيث كشف عن ترحيبه الشديد بقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيرًا إلى أنها تعد المسؤولة الأولى أوروبيًا عن ضمان مبادئ وحريات الأندية الأوروبية.

بيريز لايدخل حرب خاسرة ..

أعلم من هو رئيسي ⌛️ pic.twitter.com/pTOlmlwQel — محمود مجيد (@MMajeedX) December 21, 2023

وتابع بيريز تصريحاته فيما يتعلق بحكم المحكمة، حيث قال:”بكل تأكيد سوف ندرس نطاق هذا القرار، ولكن لدي توقع باستنتاجين الأول؛ بإن كرة القدم الأوروبية لم لون تصبح حكرًا مرة أخرى”.

وأضاف:” فيما يتعلق بالاستنتاج الثاني فهو أت اعتبارًا من اليوم، فإن الأندية الأوروبية ستكون سيدة من حقنا أن نقرر مصيرنا بيدنا، حيث أن من حقنا الاقتراح بتعزيز المسابقات الأوروبية، والتي ستكون جاذبة للمشجعين من جميع أنحاء العالم بشكل معترف به”.

بحياتي ماشفت اقوى من شخصية بيريز رياضيا و اداريا ساطي بشكل pic.twitter.com/OE2gfOHMHb — محمود (@MH_1902) December 21, 2023

وأكمل بيريز تصريحاته: “ما حدث اليوم يعد انتصارًا للحريات مرة أخرى في أوروبا، لذلك اليوم انتصرت كرة القدم وجماهيرها أيضًا”.

وأردف رئيس ريال مدريد تصريحاته: “نجحنا في الانتصار على الرغم من الضغوط التي تعرضنا لها منذ أكثر من عامين، فاليوم انتصر القانون والعقل والحرية، لذلك سيواصل الملكي العمل من أجل مصلحة كرة القدم”.

فلورنتينو بيريز : " ربما يجب أن نقوم بتذكير اليويفا من هو ريال مدريد "

pic.twitter.com/eT97cOjLLZ — Kareem (@weitkar) December 21, 2023

وأوضح بيريز أن قبل سبعون عامًا نجحنا في اتخاذ خطوة مهمة وأساسية بتنظيم بطولة أوروبا، واليوم نعطي كرة القدم الزخم الذي تحتاجه.

وشدد رجل الأعمال الإسباني أن الريال سيواصل الدفاع عن هذا المشروع الحديث “يقصد بطولة دوري السوبر الأوروبي” وذلك لتحقيق هذا الحلم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفرض احترام اللعب المالي النظيف.

وأختتم بيريز تصريحاته: “هذا المشروع سينجح في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لكل الأندية الأوروبية، وقبل ذلك، سيكون حائط صد وحمتيى للاعبين ويثير حماس المشجعين في جميع أنحاء العالم”.