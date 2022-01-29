بيرسي تاو يخرج من حسابات الأهلي في كأس العالم للأندية

أكدت تقارير إعلامية أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم النادي الأهلي، أصبح خارج حسابات المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

جاء ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة سموحة بكأس الرابطة، أول أمس الخميس وانتهت بخسارة الأهلي صفر / 3، وأثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وقد يحتاج إلى 4 أسابيع قبل العودة للملاعب مرة أخرى.

ويستعد موسيماني لإعلان قائمة الفريق المقرر سفرها إلى أبو ظبي بعد غد الإثنين، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021 وهي البطولة التي تقام في الإمارات في الفترة ما بين 3 و12 فبراير المقبل.

وتعتبر هذه هي النسخة الثامنة عشر من بطولة مونديال الأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة، وكذلك بطل الدوري الوطني من البلد المضيف.

ويشارك في البطولة: بالميراس البرازيلي الفائز بكوبا ليبرتادوريس 2021، وتشيلسي الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا 2020–21، والهلال السعودي الفائز بدوري أبطال آسيا 2021، والأهلي المصري الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2020–21، ومونتيري المكسيكي الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2021، وبيراي من تاهيتي الذي تم ترشيحه من قبل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، والجزيرة الإماراتي الفائز بدوري الخليج العربي 2020–21.