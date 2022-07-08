بيرسي تاو مطلوب في عدد من الأندية في جنوب إفريقيا

تراجع مستوى اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بعد إبتعاده عن التهديف وتقديم مستويات ضعيفة، وأُصيب اللاعب بيرسي تاو منذ فترة وبدأ في مرحلة التأهيل والإستعداد للعودة إلى الملاعب إلا أن بقائه في النادي الأهلي مرهون بموافقة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سوارس.

ناديان يطمحان في ضم اللاعب بيرسي تاو

وبدأت عدد من الأندية تجهيز عروض للاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد معرفة الوضع الجاري في النادي الأهلي وعدم استقرار الأراء حول إمكانية بقاء اللاعب، وكشفت مصادر أن نادي كيب تاون الجنوب إفريقي يريد التفاوض مع النادي الأهلي المصري لضم اللاعب لصفوفه، كما أبدى نادي فريق أورلاندو بيراتس الجنوب في إفريقي في رغبته للحصول على خدمات اللاعب بيرسي تاو، يذكر أن اللاعب عقده لازال يمتد لمدة موسمين أخريين.

مشوار بيرسي تاو مع الأهلي

انضم اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى النادي الأهلي بداية العام الجاري قادماً من نادي بيرايتون الإنجليزي بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 1.8 مليون يورو، وقدم تاو في أول مسيرته مع الأهلي أداءاً جيداً وأحرز عدد من الأهداف إلا أن شبح الإصابات بدأ يطارد اللاعب وأبعده عن مستواه المعهود وبدأ في التراجع، ويجري الأن اللاعب برنامجاً تأهيلياً بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب الجنوب إفريقي في أحد مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ومن المقرر أن يستمر غياب اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.