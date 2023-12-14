بيرسي تاو: أثق في قدرات زملائي والأهلي فريق كبير

قال بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي أن النادي لا يعاني كثيرًا كما يتردد مؤخرا، وتحدث تاو للصحفين قبل مواجهة اتحاد جدة مؤكدًا على طموح النادي لتحقيق إنجاز مشرف في كأس العالم للأندية، ويلتقي النادي الأهلي بنادي الاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وتقام المباراة في تمام الساعه 8:00 مساء بتوقيت مصر.

وجاءت تصريحات بيرسي تاو والتي نقلتها صفحة النادي الأهلي كالتالي:

تصريحات بيرسي تاو قبل مواجهة الاتحاد السعودي.

الأهلي لا يعاني مطلقًا كما يتخيل البعض، لم يحدث تراجع كبير في النتائج كما يتردد مؤخرًا، ونحن فريق كبير ولدينا طموحات في تحقيق إنجاز مشرف خلال البطولة. اتحاد جدة فريق كبير ونحن نحترمه، لكن الأهلي أيضا فريق كبير وواثق في قدرات زملائي على تقديم مستوى قوي خلال المباراة وبذل قصارى وجهدهم لتحقيق الفوز.

ويواجه النادي الأهلي نادي اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية، وفاز الاتحاد بثلاثة أهداف على بطل أوقيانوسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين في افتتاح البطولة.

وتقام المباراة غدًا الخميس في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر، وسبق للفريقين ويتفوق الاتحاد في المباريات التاريخية بين الفريقين، حيث لعب ثلاث مباريات استطاع اتحاد جدة الفوز بها جميعًا، بينما سبق للنادي الأهلي الحصول على الميدالية البرونزية في المونديال.