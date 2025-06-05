بيراميدز يوضح موقفه من تجديد عقد فيستون مايلي وسط عروض خارجية

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن الموقف الحالي بشأن مستقبل المهاجم الكونغولي فيستون مايلي.

وفي ظل تقارير تشير إلى تلقيه عروض من أندية في قطر، السعودية، والإمارات، إلى جانب اهتمام من نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالتعاقد معه خلال هذه الفترة، حرص مصدر من بيراميدز على توضيح الموقف.

وأوضح المصدر أن عقد مايلي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ويشمل بند واضح يمنح إدارة بيراميدز حق تمديده تلقائياً دون الحاجة لتوقيع جديد من اللاعب.

وهذا يمنح النادي أفضلية واضحة في الاحتفاظ باللاعب خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل تألقه اللافت هذا الموسم.

وأشار إلى أن مايلي يحظى بثقة كبيرة داخل النادي بعد مساهمته الحاسمة في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، مؤكداً أن إدارة النادي تتابع موقف اللاعب.

ويغيب فيستون مايلي عن صفوف بيراميدز في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، المقرر غداً الخميس على استاد القاهرة الدولي، بسبب انضمامه إلى معسكر منتخب الكونغو الديمقراطية.