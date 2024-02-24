بيراميدز يودع دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة بثلاثية أمام مازيمبي

خاض مساء اليوم فريق بيراميدز المصري مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق مازيمبي الكونغولي، وقد تمكن فريق مازيمبي الكونغولي من تحقيق انتصارا ثمينا على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة يضمن بها التأهل رسميا للدور التالي من البطولة، فيما يلي سنتعرف على أبرز أحداث المباراة كما سنعرض عليكم ترتيب المجموعة كاملة عقب انتهاء الجولة الخامسة.

بيراميدز ومازيمبي

احداث المباراة

شهدت المباراة في بدايتها تقارب من ناحية المستوى بين الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة الثانية والثلاثون من عمر المباراة عندها تمكن أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الأول لهم من كرة عرضية تابعها المهاجم جويل بيا بلمسة واحدة داخل الشباك، وفي الوقت الضائع من الشوط الأول استطاع فريق مازيمبي تعزيز تقدمة بهدفين عن طريق جلودي ليكونزا لاعب خط هجوم الفريق من كرة عرضية أيضا سجلها في المرمى الخالي بعد خروج أحمد الشناوي من مرماه.

مع انطلاق أحداث الشوط الثاني حاول المدير الفني لفريق بيراميدز العودة إلى اللقاء مرة أخرى عن طريق الدفع بالثنائي إسلام عيسى وإبراهيم عادل بدلا من كلا من رمضان صبحي ومهند لاشين، إلا أنة لم يستطيع الوصول إلى شباك أصحاب الأرض طيلة الشوط الثاني، وأستمر الحال على ما هو علية حتى الدقيقة الرابعة والتسعون عندما تمكن فريق مازيمبي من إحراز هدفه الثالث والأخير بعد هفوة دفاعية قاتلة من بلاتي تورية لاعب بيراميز لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة لصالح فريق مازيمبي.

ترتيب المجموعة

بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم خرج فريق بيراميدز رسميا من البطولة حيث أصبح في رصيده أربعة نقاط حققها بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراة والهزيمة في ثلاث مباريات، ويمكنكم متابعينا التعرف على ترتيب المجموعة بالكامل من خلال الجدول التالي:

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة لة علية الفرق النقط 1 صن داونز 5 3 1 1 6 1 5 10 2 مازيمبي 5 3 1 1 6 1 5 10 3 نواذيبو 5 1 1 3 2 7 -5 4 4 بيراميدز 5 1 1 3 1 6 -5 4

موعد مباريات الجولة السادسة

من المنتظر أن تقام منافسات الجولة السادسة لهذه المجموعة يوم السبت القادم الموافق الثاني من مارس، حيث من المقرر أن يستضيف فريق بيراميدز فريق نواذيبو في تمام الساعة الثالثة عصرا، وعلى الناحية الأخرى يستضيف فريق ماميلودي صن داونز فريق مازيمبي الكونغولي في نفس التوقيت، جدير بالذكر أن مقعدي التأهل عن هذه المجموعة قد تم حسمهما وتقام مباريات الجولة السادسة فقط من أجل تحديد ترتيب الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة فقط.