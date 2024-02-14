بيراميدز يوجه صدمتين لـ الأهلي بسبب صفقات الصيف

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تحرك إدارة النادي عن طريق ممدوح عيد مدير النادي، لتجديد عقود ثلاثي الفريق أحمد سلمي ومحمد حمدي وأسامة جلال لمدة 3 سنوات.

محمد حمدي لاعب بيراميدز- المصدر موقع الوطن سبورت

بيراميدز يجدد عقد سامي وحمدي وأسامة جلال

أعلن المصدر أن إدارة النادي ترغب في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، لذلك قامت بتجديد عقود الثنائي محمد حمدي وأسامة جلال خاصة في ظل محاولات النادي الأهلي للتعاقد معهما خلال الفترة القادمة، حيث ينتهي عقده ما بنهاية الموسم الجاري.

وأكد أن «حمدي وجلال» كانا ضمن أهداف الأهلي للتعاقد معهما، خلال الفترة المقبلة، ليكون الأول بديلا للتونسي علي معلول، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يجر التعاقد مع بديل له حتى الآن، فيما سيكون أسامة جلال ورقة جديدة بخط الدفاع، في ظل غموض موقف محمود متولي.

وقال المصدر إن إدارة نادي بيراميدز تري أن أحمد سامي أصبح من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة داخل الفريق، بالإضافة لانضمامه لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، لذلك كان لا بد من تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية هذا الموسم.