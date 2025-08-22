بيراميدز يكشف مفاجأة مدوية بشأن موقف نجمه من موقعة الأهلي بالدوري

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن آخر التطورات المتعلقة بحالة نجم الفريق رمضان صبحي، وإمكانية مشاركته في المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل (الدوري المصري الممتاز).

موقف رمضان صبحي من مباراة الأهلي

أكد المصدر أن رمضان صبحي بات قريبًا للغاية من الظهور في قمة الجولة الخامسة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتابع حالته بشكل دقيق من أجل حسم قراره النهائي بشأن ضمه إلى قائمة المباراة.

وكان جناح بيراميدز قد تعرض خلال الفترة الماضية لإصابة قوية بشد في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في غيابه عن مباريات فريقه الثلاث الأولى بالمسابقة؛ حيث لم يتمكن من المشاركة أمام وادي دجلة في الجولة الافتتاحية، ولا أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية، كما غاب كذلك عن مواجهة المصري في الجولة الثالثة.

وأوضح المصدر أن اللاعب يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل مكثف، وأن المؤشرات الأخيرة تؤكد تحسنه الكبير واقتراب عودته للتدريبات الجماعية، الأمر الذي يعزز فرص تواجده ضمن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الأهلي يوم السبت الموافق 30 أغسطس.

وشدد المصدر على أن رمضان صبحي يُعد من أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، نظرًا لإمكاناته الفنية الكبيرة وخبراته، لافتًا إلى أن عودته ستمنح الفريق دفعة قوية سواء كان أساسيًا أو بديلاً.

كما أضاف أن اللاعب قد يدخل قائمة بيراميدز في المواجهة المقبلة أمام مودرن سبورت، إذا أثبتت الفحوصات الطبية جاهزيته بشكل كامل، إلا أن الجهاز الفني لن يغامر بالدفع به قبل اكتمال تعافيه، حيث يبقى الهدف الأهم هو تجهيزه ليكون حاضرًا بنسبة 100% في لقاء الأهلي المصيري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المنتظر أن تُقام مواجهة القمة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير نظراً لقوة المواجهة وأهميتها في سباق المنافسة المبكرة على القمة.